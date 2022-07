Prešovský kraj investuje na opravu ciest a mostov cez 6,4 milióna eur

Prešov 6. júla (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) zrekonštruuje viaceré úseky ciest a mosty v kraji. V stredu boli zhotoviteľom odovzdané na realizáciu. Ide o rekonštrukciu mosta na Solivarskej ulici v Prešove, úsek cesty Domaša – Detrík v okrese Vranov nad Topľou a cestné spojenie medzi PSK a Zakarpatská oblasť Ukrajiny v okrese Snina. PSK ich financuje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a vyžiadajú si náklady viac ako 6,4 milióna eur.



Stavebné náklady na rekonštrukciu mosta a priľahlého 160-metrového úseku cesty na Solivarskej ulici v Prešove odhadujú na viac ako 3,13 milióna eur. PSK sa na projekte podieľa päťpercentným spolufinancovaním.



Most z roku 1972 podľa predsedu PSK Milana Majerského nutne potrebuje rekonštrukciu. Je dopravnou tepnou medzi sídliskami Šváby a Sekčov a priľahlou cestou v smere na Košice.



"Mrzí ma, že slúži aj pre kamiónovú dopravu, keďže naďalej putuje cez sídlisko Sekčov. Jednak pre chýbajúcu R4, ako aj z ďalších dôvodov. Podstatné je, že dnes zahajujeme rekonštrukciu mosta, ktorý bude aj rozšírený, čiže bude štvorpruhový," uviedol Majerský.



"Spojili sme sa mesto s PSK pri eurofondoch, pretože chceme rozšíriť Solivarskú ulicu. Chceme tu robiť aj nové trolejové vedenie, potom rekonštrukciu trolejového vedenia, takže som veľmi rada, že konečne začíname,“ povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Podľa riaditeľa SÚC PSK Marcela Horvátha rekonštrukcia zahŕňa nielen výmenu nosnej konštrukcie mosta, ale aj výmenu priepustov.



"Práce by mali trvať 270 dní. Počas zimnej údržby ciest od novembra do marca by tu mala byť technologická prestávka, čiže uvidíme, čo nám dovolia poveternostné podmienky," vysvetlil Horváth.



Zrekonštruujú i 940-metrový úsek cesty Domaša - Detrík, ktorého súčasťou je 121 metrov dlhý most. PSK na túto stavbu využije rovnako zdroje z programu IROP, a to vo výške viac ako 2,15 milióna eur. "Most si vyžaduje rekonštrukciu, pretože tak ako most na Solivarskej ulici v Prešove je v šiestom stupni ohrozenia. Je to veľmi dôležitý úsek cesty z pohľadu turizmu," vysvetlil Horváth.



V okrese Snina začal PSK s realizáciou druhej etapy projektu Modernizácie cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny. Koncom novembra 2021 sa tu v rámci prvej etapy projektu zrealizovala rekonštrukcia úseku cesty druhej triedy Stakčín – Ulič. Opravili vtedy viac ako 8,3 kilometra ciest, 36 priepustov a dva mosty. Z programu HUSKROUA - ENI 2014-2020 sa tu preinvestovali viac ako dva milióny eur.



"Aktuálne z európskych zdrojov vo výške vyše 1,12 milióna eur opravíme úseky Topoľanská križovatka – Kolbasov a Kolbasov – križovatka Ruský Potok. Ide celkovo o 3,3 kilometra ciest, na ktorých prejde rekonštrukciou aj 15 priepustov, to všetko približne do júla 2023," dodal Horváth.