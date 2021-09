Prešovský kraj investuje viac ako 3.000.000 eur do oblasti školstva

Prešov 4. septembra (TASR) - PSK plánuje do konca tohto roka z vlastných zdrojov preinvestovať v oblasti školstva viac ako 3.000.000 eur. Financie sú určené na rekonštrukcie elektroinštalácií, striech, kotolní, telocviční a stavebné úpravy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj ich materiálno-technické dovybavenie. Tohtoročné investičné akcie sa týkajú vyše 40 škôl kraja v dvanástich okresoch kraja. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Kraj má po schválených optimalizačných zmenách od nového školského roka 2021/2022 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti už len 68 stredných škôl. Investičné akcie v roku 2021 zamerané na vonkajšie rekonštrukčné práce a rekonštrukcie elektro, tepelných a dátových rozvodov, ako aj skvalitnenie výučby a interiérových priestorov - kuchýň, učební a laboratórií škôl - sa týkajú až 43 z nich, najviac v okresoch Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov a Kežmarok.



"Som rád, že v rozbehnutom trende skvalitňovania a zatraktívňovania našich školských objektov a ich interiérových priestorov z vlastných zdrojov pokračujeme aj v tomto roku. A to i napriek neustále pretrvávajúcej kríze spojenej s pandémiou nového koronavírusu," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Mnohé školy majú podľa jeho slov zároveň rozbehnuté projekty z programov IROP a Interreg a napredujú tiež v iniciatíve Catching-up Regions.



V okrese Prešov by sa prostriedky z rozpočtu PSK mali investovať do 11 škôl. Ide o celkovo 20 investičných zámerov v celkovej výške viac ako 580.000 eur, z ktorých je osem už ukončených.



V regióne pod Tatrami sa týkajú investičné akcie šiestich stredných škôl a ich rozpočet je takmer 500.000 eur. Päť projektov je ukončených a v pláne je ďalších sedem.



"V okrese Humenné je na tento rok naplánovaných desať investičných zámerov v šiestich školách v plánovanom náklade spolu takmer 260.000 eur. V pláne je dokončiť až osem projektov v piatich krajských stredných školách v Bardejovskom okrese, a to v objeme viac ako 230.000 eur. Do konca roka by malo byť zrealizovaných všetkých päť naplánovaných investičných zámerov na štyroch kežmarských školách. Ich rozpočet je vyše 160.000 eur, v prípade jedného projektu ide o spolufinacovanie zámeru rezortu školstva," doplnila Heilová.



PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu na rok 2021 investície v celkovej výške viac ako 1,33 milióna eur aj pre školy v ďalších okresoch, konkrétne v Levoči, Stropkove, Sabinove, Lipanoch, Vranove nad Topľou, Starej Ľubovni, Snine a vo Svidníku.