Prešovský kraj je pripravený na 29 miestach aplikovať očkovania

Prešov 24. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) od štvrtka do nedele (25. - 28. 11.) zrealizuje očkovanie v 35 termínoch až na 29 rôznych miestach naprieč celým krajom. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V súčinnosti s vedením viacerých samospráv ponúkame očkovacie termíny či už vo Vysokých Tatrách, alebo v Bardejove a mnohých ďalších lokalitách. Verím, že sa k tejto výzve pridajú ďalšie mestá a obce, ale najmä, že na ňu zareagujú ľudia, ukážu svoj zodpovedný prístup a prídu sa zaočkovať," vyjadril sa k očkovacej kampani PSK jeho predseda Milan Majerský.



PSK umožní očkovanie znovu v troch obchodných centrách (OC), avšak s menšou zmenou. Konkrétne v Prešove, Poprade a najnovšie aj v Bardejove. Očkovanie z OC na Štefánikovej ulici v Humennom sa z kapacitných dôvodov presunie do priestorov krajského očkovacieho centra obchodnej akadémie. V dvoch OC bude vakcína sprístupnená už v piatok.



Do zoznamu nákupných domov, kde PSK realizuje očkovanie, pribudlo OC na Mlynskej ulici v Bardejove. Záujemcovia si tam môžu prísť po vakcínu v piatok a v sobotu. V nákupnom dome OC na Dlhých Honoch v Poprade sa bude vakcinovať v sobotu aj nedeľu. Očkovacie tímy sú obchodných centrách a jednom veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) pripravené v čase od 10.00 do 17.00 h aplikovať spolu 4100 vakcín.



"Fungovať budú aj tri krajské VOC. V Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej na Volgogradskej ulici v Prešove sa otvorí v sobotu. Do 16.00 h tu bude prebiehať podávanie prvej, druhej a tretej dávky vakcíny Pfizer/BioNTech. Od 16.00 do 18.00 h už očkovanie jednodávkovým Janssenom," uviedla Jeleňová.



Popradské centrum v SOŠ techniky na Mnoheľovej ulici, ako aj humenské centrum v priestoroch telocvične Obchodnej akadémie na Komenského ulici sprístupní vakcínu v nedeľu.



V sobotu sa uskutoční očkovanie v mestskom kultúrnom stredisku na ulici Nový riadok v Stropkove. Vo Vranove bude očkovanie realizované v sobotu i nedeľu, a to v mestskej športovej hale na Daxnerovej ulici. Očkovacie tímy PSK chcú v týchto mestách v čase od 10.00 do 17.00 h zaočkovať približne 1000 ľudí.



V sobotu sa zrealizuje aj očkovanie priamo vo Vysokých Tatrách – v denných centrách v Tatranskej kotline a Tatranskej Lomnici, vo Vile Flóra v Starom Smokovci a v Základnej škole Vyšné Hágy.



Vo štvrtok a piatok budú v teréne mobilné očkovacie jednotky PSK. Vakcínu by mali podať až 900 ľuďom.