Prešovský kraj zefektívňuje vakcináciu, denne chce zaočkovať 1200 ľudí

Prešov 10. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v regióne zefektívňuje vakcináciu proti ochoreniu COVID-19. Najbližší víkend (13. - 14. 11.) umožní verejné očkovanie v piatich rôznych termínoch na piatich miestach v kraji. Pre vakcínu si môžu prísť záujemcovia do troch obchodných centier (OC) a do dvoch veľkokapacitných očkovacích centier (VOC). Kraj bude realizovať očkovanie prvou, druhou, ako aj posilňujúcou, takzvanou booster dávkou. Cez jeden víkend vie zaočkovať až 1200 záujemcov denne. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Kraj otvorí dve svoje VOC okrem Prešova opätovne i centrum v Poprade. Je v nich pripravený preočkovať druhou i treťou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTech všetkých záujemcov zo štátnej čakárne, ale aj na počkanie. Zároveň v nich umožní tiež očkovanie prvou dávkou vakcíny.



"Aktuálne vychádzame v ústrety samosprávam v regióne pod Tatrami, kde je potrebné zvýšiť zaočkovanosť a urobíme maximum, aby sme pomohli. Pozývame však na očkovanie aj do nášho centra v Prešove, ktoré zatiaľ nemá naplnenú kapacitu, ale je pripravené odbremeniť hlavne krajskú nemocnicu. Situácia je naozaj kritická, musíme si uvedomiť, že enormným náporom trpia všetky nemocnice v našom kraji," vyzval predseda PSK Milan Majerský.



VOC v Poprade otvorí krajská samospráva po dlhšej dobe v sobotu, a to už na novej adrese v Strednej priemyselnej škole (SPŠ) technickej a dizajnu na Mnoheľovej ulici. Od 8.00 do 15.00 h tu bude prebiehať preočkovanie najmä treťou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTech ľudí so zníženou imunitou a nad 55 rokov, ktorí sú viac ako šesť mesiacov po druhom očkovaní a na jej podanie sa zaregistrovali cez štátnu čakáreň vakcinacia.nczisk.sk. Registrácia na tretiu, takzvanú booster dávku je stále otvorená pre všetkých, ktorí na ňu boli pozvaní iniciačnou SMS z Národného centra zdravotníckych informácií.



Očkovacie tímy PSK tu umožnia aj preočkovanie záujemcov na počkanie, avšak uprednostnení budú ľudia s registráciou. Od 15.00 do 18.00 h sa v centre umožní očkovanie od Pfizer/BioNTech aj pre neregistrovaných záujemcov.



"VOC v Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej na Volgogradskej ulici v Prešove sa otvorí rovnako v sobotu ráno o 8.00 h. Do 13.00 h tu bude očkovanie i preočkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech. Od 13.00 do 16.00 h sa bude v centre aplikovať jednodávková vakcína Janssen," priblížila Jeleňová.



V sobotu budú očkovacie tímy PSK prítomné aj v Humennom, konkrétne v OC na Štefánikovej ulici. V nedeľu zrealizujú očkovanie v OC na Ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove a v OC na Dlhých Honoch v Poprade.



Kraj apeluje na verejnosť, aby sa na očkovanie do obchodných centier prihlásila cez registračný portál PSK www.psk-ockovanie.sk. Vakcína síce bude podaná aj ľuďom na počkanie, avšak prednosť budú mať registrovaní.