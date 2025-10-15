< sekcia Regióny
Prešovský kraj: Letná turistická sezóna bola vydarená
Najnavštevovanejšou kultúrnou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK) počas letnej sezóny 2025 je hrad Ľubovňa.
Autor TASR
Prešov 15. októbra (TASR) - Najnavštevovanejšou kultúrnou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja (PSK) počas letnej sezóny 2025 je hrad Ľubovňa. Ľubovnianske múzeum si tento titul najobľúbenejšej inštitúcie drží už niekoľko rokov. Celkovo prišlo za kultúrou v kraji počas leta viac ako 331.000 ľudí. Je to o vyše 26.000 návštevníkov viac ako vlani v tom istom čase. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.
Ako uviedla, od mája do septembra prišlo na hrad Ľubovňa viac ako 184.000 ľudí, čo je o takmer 14.000 návštevníkov viac ako v roku 2024. Do konca roka si tu ešte môžu záujemcovia pozrieť výstavu Klenotnica hradu Ľubovňa, ktorá je venovaná pokladom rodiny Zamoyských a rovnako aj zrekonštruované nové sprístupnené priestory hradu - III. a IV. nádvorie.
„Múzeum v Kežmarku navštívilo počas leta takmer 39.000 ľudí, čo je o vyše 5000 návštevníkov viac než vlani. Okrem priestorov a zákutí Kežmarského hradu, do ktorých môžu záujemcovia nahliadnuť, si môžu pozrieť i výstavu umeleckých fotografií Najkrajšie hrady a zámky na Slovensku. Tá je sprístupnená verejnosti ešte do konca roka,“ povedala Lehotská.
Do Šarišského múzea v Bardejove prišlo počas letnej sezóny takmer 35.000 ľudí. Oproti minulému roku ide o nárast 5000 návštevníkov. Múzeum aj naďalej láka na jedinú samostatnú špecializovanú expozíciu ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku expozíciu Ikony v centre Bardejova. Tiež pozýva na historickú a prírodovednú expozíciu.
Viac ako 24.000 ľudí zavítalo od mája do septembra do Vihorlatského múzea v Humennom, čím si stabilne udržalo letnú turistickú návštevnosť. Expozície a výstavy Podtatranského múzea v Poprade videlo v lete takmer 15.000 návštevníkov, čo je o takmer 6000 ľudí viac než v roku 2024. V kurze je stále jedinečná expozícia Kniežaťa z Popradu a jeho hrobky.
Ako doplnila Lehotská, aj vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v Prešove a Hanušovciach nad Topľou navštívilo Krajské múzeum v Prešove takmer 7800 ľudí. Aktuálne láka napríklad Kaštieľ v Stropkove na výstavu najstarších náboženských spolkov v Stropkove „Pod ochranou Najvyššieho“, ktorú môžu vidieť návštevníci až do 13. januára 2026.
Tatranská galéria v Poprade a Krajská galéria v Prešove zaevidovali počas leta vyše 6000 záujemcov o umenie. PSK zriaďuje aj Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kde aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia.
Ako uviedla, od mája do septembra prišlo na hrad Ľubovňa viac ako 184.000 ľudí, čo je o takmer 14.000 návštevníkov viac ako v roku 2024. Do konca roka si tu ešte môžu záujemcovia pozrieť výstavu Klenotnica hradu Ľubovňa, ktorá je venovaná pokladom rodiny Zamoyských a rovnako aj zrekonštruované nové sprístupnené priestory hradu - III. a IV. nádvorie.
„Múzeum v Kežmarku navštívilo počas leta takmer 39.000 ľudí, čo je o vyše 5000 návštevníkov viac než vlani. Okrem priestorov a zákutí Kežmarského hradu, do ktorých môžu záujemcovia nahliadnuť, si môžu pozrieť i výstavu umeleckých fotografií Najkrajšie hrady a zámky na Slovensku. Tá je sprístupnená verejnosti ešte do konca roka,“ povedala Lehotská.
Do Šarišského múzea v Bardejove prišlo počas letnej sezóny takmer 35.000 ľudí. Oproti minulému roku ide o nárast 5000 návštevníkov. Múzeum aj naďalej láka na jedinú samostatnú špecializovanú expozíciu ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku expozíciu Ikony v centre Bardejova. Tiež pozýva na historickú a prírodovednú expozíciu.
Viac ako 24.000 ľudí zavítalo od mája do septembra do Vihorlatského múzea v Humennom, čím si stabilne udržalo letnú turistickú návštevnosť. Expozície a výstavy Podtatranského múzea v Poprade videlo v lete takmer 15.000 návštevníkov, čo je o takmer 6000 ľudí viac než v roku 2024. V kurze je stále jedinečná expozícia Kniežaťa z Popradu a jeho hrobky.
Ako doplnila Lehotská, aj vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v Prešove a Hanušovciach nad Topľou navštívilo Krajské múzeum v Prešove takmer 7800 ľudí. Aktuálne láka napríklad Kaštieľ v Stropkove na výstavu najstarších náboženských spolkov v Stropkove „Pod ochranou Najvyššieho“, ktorú môžu vidieť návštevníci až do 13. januára 2026.
Tatranská galéria v Poprade a Krajská galéria v Prešove zaevidovali počas leta vyše 6000 záujemcov o umenie. PSK zriaďuje aj Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, kde aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia.