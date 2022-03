Prešovský kraj má k dispozícii 1000 ubytovacích kapacít pre utečencov

Prešov 4. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vie aktuálne ukrajinským utečencom ihneď poskytnúť do 1000 ubytovacích kapacít. Prvotných vyše 460 rozšírila o ďalších takmer 500. Vytvorili sa v dočasných núdzových ubytovacích miestach v Prešove. S lôžkami tu materiálne vypomohlo Ministerstvo vnútra SR.



Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, PSK má k dispozícii už sedem núdzových ubytovacích zariadení pre ľudí prichádzajúcich do Prešovského kraja z vojnou poznačenej Ukrajiny.



"Okrem piatich školských internátov pri krajských stredných školách v Poprade, Bardejove, Snine, Svidníku a Vranove nad Topľou s kapacitou spolu 461 lôžok vie dočasné ubytovanie poskytnúť aj v Prešove," uviedla Jeleňová.



Ubytovacie miesta pre migrantov kraj konkrétne zriadil v Športovej hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici v Prešove. Pripravených je tu nateraz 130 poľných lôžok. Kraj však vie toto miesto v prípade potreby kapacitne rozšíriť o ďalších 150 lôžkových miest. Športová hala poskytuje ubytovaným utečencom všetko potrebné zázemie pre ich dočasné umiestnenie - sociálne zariadenia a občerstvenie, pričom krajská samospráva je pripravená zabezpečiť tu aj celodenné stravovanie.



"Rovnako je k dispozícii aj druhé miesto dočasného ubytovania pre migrantov, ktoré kraj vytvoril v bývalom sídle Strednej odbornej škole (SOŠ) dopravnej na Konštantínovej ulici. Ubytovať tu vie až 400 utečencov, a to v bývalých triedach a kabinetoch," doplnila Jeleňová.



Obe zmienené miesta dočasného útočiska utečencov majú pripravených spolu do 500 lôžok, s ktorými kraju vypomohol rezort vnútra. Ďalšie potrebné súčasti lôžok, ako sú karimatky, deky, spacie vaky, vankúše, matrace a podobne, sú zabezpečované cez humanitárnu zbierku kraja. Zapojiť sa do nej môže aj široká verejnosť, pričom jej odbernými miestami sú Úrad PSK a Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej ulici.