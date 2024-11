Prešovský kraj má najlepšie webové sídlo samospráv

Prešov 8. novembra (TASR) - Zlatý erb za najlepšie webové sídlo spomedzi slovenských krajov patrí znovu Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK). Titul v národnom hodnotení obhájil pätnástykrát. Tento rok pritom pridal aj celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix SK-NIC, ktorá mu zároveň vyniesla nomináciu na medzinárodnú súťaž o najlepší web miest, obcí a regiónov v Európe. Kraj ocenenia získal už s novou webovou stránkou www.psk.sk, ktorú spustil začiatkom aktuálneho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V tomto roku sa do súťaže zapojilo 79 samospráv. Porota v nej hodnotila 59 kritérií celkovo v 11 kategóriách. Webové sídlo prešovskej krajskej samosprávy bolo vysoko hodnotené jednak v sekcii povinného zverejňovania informácií, poskytovaní informácií v oblasti cestovného ruchu aj v prehľadnosti stránky. PSK dostal dobré známky i za bezbariérovosť a prístupnosť svojho webu či za jeho technickú správnosť.



"Kraj si vďaka najvyššiemu hodnoteniu a zisku titulu Grand Prix SK-NIC vybojoval miestenku na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb v spolupráci s Európskou komisiou a európskymi IT projektami. V českom Hradci Králové tak so svojím novým, moderným a prehľadným webovým sídlom spĺňajúcim najvyššie obsahové a grafické štandardy verejnej správy zabojuje o vysoké priečky v rámci Európy," priblížila Jeleňová.



Súťaž ZlatyErb.sk spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a SK8. Jej hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie, a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.



"V ročníku 2024 sa na popredných priečkach okrem PSK umiestnili aj regionálne samosprávy Prešovského kraja. V kategórii najlepšia stránka miest a mestských častí obsadil štvrtú priečku Prešov a tretie miesto v kategórii webových sídiel obcí si pripísali Hermanovce," dodala Jeleňová.