Prešovský kraj má najviac chránených označení výrobkov

Prešov 24. augusta (TASR) - Najviac registrovaných chránených označení pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO) z celého Slovenska má Prešovský samosprávny kraj (PSK). Uviedol to v utorok predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Matúš Medvec a generálny tajomník služobného úradu ÚPV SR Jaroslav Ivančo po stretnutí s predsedom PSK Milanom Majerským v Úrade PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Celkovo ide o šesť produktov z PSK, siedmy (Bardejovský med) aktuálne posudzuje Európska komisia v Bruseli. Medzi výrobky s označením pôvodu v Prešovskom kraji patrí minerálna voda Baldovská, prírodná liečivá voda Cigeľka a minerálna voda Salvator. Zatiaľ čo Slovenský opál, Soľnobanská čipka a Spišská borovička patria medzi chránené zemepisné označenia.



"Za Úrad priemyselného vlastníctva, ktorý inak nazývame patentový úrad, chránime aj slovenské poklady, medzi ktoré patria zemepisné označenia a označenia pôvodu, ktoré dávajú určitý punc konkrétnemu výrobku. Naším spoločným cieľom je podporovať regióny, ale aj mikroregióny, ktoré v rámci krajov existujú, a podporovať produkty, ktoré ich nejakým spôsobom zvýrazňujú, a to nielen doma, ale aj v zahraničí," uviedol Medvec.



Ako dodal, cieľom pracovných stretnutí na úrovni samosprávnych krajov je spojiť sily na prezentáciu kvality regiónu i miestnych výrobcov. "Naše tradície sú plné emócií a príbehov, či už jednotlivcov alebo skupín. Ich originalita a kvalita zapísaním svojej značky do registra získavajú nielen pečať hrdosti a duševného bohatstva, ale takisto značku kvality a jedinečnosti. Ako sú vo svete známe holandské syry alebo francúzske vína, takú pozornosť si určite zaslúžia aj naše regionálne výrobky a domáci producenti," povedal v rámci stretnutia predseda PSK Milan Majerský.



Do registra môžu pribudnúť aj ďalšie výrobky z regiónov prešovskej samosprávy. ÚPV SR to chce docieliť spájaním síl s vyššími územnými celkami. Odborníci ÚPV SR už teraz navštevujú remeselníkov a výrobcov, ktorí o ochrane ešte len uvažujú, a poskytujú im poradenstvo a právnu ochranu. V budúcnosti to môže mať dosah na rozvoj miestnej ekonomiky, zamestnanosť, ale aj rozvoj cestovného ruchu.