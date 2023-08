Prešovský kraj má naplánovanú obnovu ciest za viac ako 60 mil. eur

Prešov 9. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v roku 2023 opraviť mosty a cesty za viac ako 60 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že PSK na to využije vlastné a európske zdroje, ako aj financie z 30-miliónového úveru.



"Aktuálne vo Vysokých Tatrách rekonštruujú 43 kilometrov Cesty slobody a viaceré jej mosty, priepusty a múry. V priebehu dvoch mesiacov sa opraví aj ďalších približne 20 kilometrov ciest a 11 mostov. V teréne sú asfaltérska i zálievková čata, ktoré majú naplánované činnosti na vyše 90 kilometroch," konkretizovala hovorkyňa.



Okrem Cesty slobody s celkovým nákladom 42 miliónov eur, napredujú práce aj na 16 kilometrov dlhom úseku Malá Domaša – Detrik, kde by sa malo preinvestovať viac ako dva milióny eur. Cestári tam osadzujú bezpečnostné zvodidlá, obnovujú vozovku, rekonštruujú priepust, stabilizujú zosuv i mostný objekt. Na jeseň chce PSK motoristom do užívania odovzdať aj opravený most na Solivarskej ulici v Prešove. V auguste a septembri sa budú vykonávať práce na ďalších 20 kilometroch ciest II. a III. triedy. "Patrí tu oprava 1,4 kilometra na ceste III. triedy v smere na Abranovce, obnova cesty Kremná či znižovanie bezpečnostných rizík v úseku Nižné Raslavice – Abrahámovce. Už zrekonštruovaný je úsek Krásna Lúka – hranica okresov Sabinov a Stará Ľubovňa," vymenovala Jeleňová.



Okrem Cesty slobody sa rekonštrukcie týkajú aj mostov vo Vyšných Repašoch, medzi Popradom a Veľkým Slavkovom, Tatranskou Kotlinou a Lendakom, Popradom a Spišskou Teplicou či v Liptovskej Tepličke a v obciach Huncovce, Nižný Hrušov, Zboj a pri odbočke do Jalovej. Stavia sa tiež celkom nový most vo Veľkej Frankovej.



Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth dodal, že v tomto roku asfaltujú približne 22 kilometrov ciest, opravujú aj vybrané mosty a spevnené plochy v areáloch dvoch "cestmajsterstiev", a to za približne 2,4 milióna eur. "Plánované sú napríklad práce na ceste Ortuťová, medzi Čelovcami a Pušovcami i Vyšnou Poliankou a Ondavkou. Zálievková čata chystá opraviť trhliny na desiatich kilometroch obrusných vrstiev vozoviek ciest spadajúcich pod každú oblasť," konkretizoval Horváth.



Ďalšie naplánované projekty sa týkajú eliminácie bezpečnostných rizík na úsekoch Vaniškovce – Fričkovce a Vaniškovce – Raslavice, ako aj medzi Nižnými Raslavicami a Abrahámovcami či v Chotči. Pripravuje sa oprava ciest Kojatice, Suchá dolina, Bystrá i Radvanovce, ako aj modernizácia vozovky medzi Šambronom a Plavnicou. Taktiež sú v pláne práce na moste v Jezersku i na opornom múre v Brezničke.



Prešovskí krajskí cestári spravujú sieť 2443 kilometrov komunikácií II. a III. triedy a 1231 mostov.