Prešovský kraj má nové stroje na opravy ciest takmer za 580.000 eur

Prešov 27. februára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v obnovovaní techniky pre Správu a údržbu ciest. Tentoraz zakúpil techniku pre asfaltérsku čatu. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK. Opravy a rekonštrukcie krajských ciest bude po novom vykonávať asfaltérska čata. Vytvorí ju Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Potvrdil to vo štvrtok riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.



"V minulom roku sa SÚC PSK rozhodla zaviesť novú technológiu v rámci svojej činnosti, a to kladenie asfaltových zmesí špeciálnou technikou. S týmto cieľom sme zakúpili nové stroje, ktoré plánujeme nasadiť v tomto roku na opravu, rekonštrukciu, výstavbu vozoviek, ale aj chodníkov a parkovísk," spresnil.



Krajská samospráva už novú techniku cestárom aj odovzdala. A to konkrétne cestný asfaltový finišer, dva kusy tandemového vibračného valca a cestnú frézu. Na nové stroje vyčlenila viac ako 576.000 eur.



Asfaltérskej čate, ktorá by mala vzniknúť v priebehu marca, by mali podľa Heilovej v blízkej budúcnosti pribudnúť aj ďalšie pomocné stroje – valníky na dovoz obaľovanej drvy, podvalníky na prepravu techniky, postrekovacia cisterna a drobná mechanizácia.



Naposledy PSK odovzdal cestárom novú techniku v decembri minulého roka Konkrétne išlo o posypové vozidlá a ďalšie drobné mechanizmy. Krajská samospráva vynaložila na ich kúpu 2,8 milióna eur.