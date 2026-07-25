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Prešovský kraj má nový portál venovaný cyklistike

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Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Portál má prinášať aktuality z oblasti cykloturizmu, prehľad cyklistických projektov či podujatí a cyklotrás.

Autor TASR
,aktualizované 
Prešov 25. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má novú tematickú webovú stránku venovanú cyklistike Cyklo PSK. Predstavuje komplexný zdroj cyklistických informácií pre širokú i odbornú verejnosť v kraji. Zriadením portálu chce krajská samospráva systematicky rozvíjať cyklistiku vo všetkých podobách. Informoval o tom PSK na svojom webe.

Portál má prinášať aktuality z oblasti cykloturizmu, prehľad cyklistických projektov či podujatí a cyklotrás. Obsah a funkcie portálu sa majú pravidelne aktualizovať. Jeho súčasťou je aj prehľad realizovaných alebo plánovaných projektov v rámci Prešovského kraja v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry. „Taktiež slúži ako platforma na informovanie o vyhlásených výzvach a na podporu spolupráce so samosprávami a ďalšími partnerskými subjektami PSK,“ uvádza kraj s tým, že jeho zámerom je aj zapojenie širokej verejnosti do rozvoja oblasti cyklistiky.

Podľa vedenia kraja získava cyklistika v Prešovskom kraji stále väčšiu popularitu, preto sa rozhodlo zriadiť portál s informáciami na jednom mieste. „Jeho ambíciou je uľahčiť plánovanie výletov, zároveň podporiť zdravý životný štýl a prispieť aj takouto formou k rozvoju udržateľného turizmu a cykloturzimu v regióne,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
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