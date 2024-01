Prešovský kraj má v duálnom vzdelávaní viac ako 1500 žiakov

Prešov 9. januára (TASR) - Počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) presiahol 1500. V aktuálnom školskom roku je do tohto systému vzdelávania zapojených o približne 200 žiakov viac ako v tom predchádzajúcom. K stúpajúcej krivke výrazne dopomáhajú školy zriaďované prešovskou krajskou samosprávou, kde je dualistov o 15 percent viac než uplynulý rok. Záujem o duál vzrástol tiež zo strany zamestnávateľov, kde sa ich počet priblížil k hranici 330. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Len školy zriaďované PSK zvýšili počty dualistov s učebnou zmluvou so zamestnávateľom z minuloročných 1046 na terajších 1216. Duálne vzdelávanie je totiž dobrou formou systematickej odbornej prípravy v praxi s benefitmi na oboch stranách. Pre žiaka sú to zručnosti, ktoré si overuje priamo vo firmách a naberá tak pracovné návyky, ktoré mu uľahčia uplatnenie na trhu práce. Zamestnávateľ získava hotového zamestnanca s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami, vďaka čomu šetrí náklady s náborom či rekvalifikáciou nových zamestnancov," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Už tradične je najviac žiakov v tomto type vzdelávania zapojených v okresoch Prešov a Poprad. Rozbehnutý je však aj v okresoch Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Humenné, Vranov nad Topľou a v ďalších.



"V rámci odborov vedie ekonomická oblasť, obchod a služby, ale aj strojárenstvo a kovospracujúca výroba. Za posledné obdobie sa výrazne zvýšil počet dualistov i vo sfére strojárenstva a potravinárstva, nevynímajúc tiež oblasť elektrotechniky či poľnohospodárstva a rozvoja vidieka," doplnil Majerský.



Hranicu 600 čochvíľa podľa Jeleňovej pokoria absolventi v duáli, pričom od roku 2019 doteraz ich je už 591. A to v odboroch ako je obchodný pracovník, kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská či autoopravár – mechanik, ale aj programátor obrábacích zváracích strojov a zariadení, stolár a iných.