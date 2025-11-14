< sekcia Regióny
Prešovský kraj má v duálnom vzdelávaní takmer 2000 žiakov
Najviac žiakov v duáli je z ekonomických odborov a sféry obchodu a služieb vrátane gastra, pričom ide až o 40 percent všetkých dualistov.
Autor TASR
Prešov 14. novembra (TASR) - V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) rastie záujem o duálne vzdelávanie. V súčasnosti má kraj v duáli takmer už 2000 žiakov a viac ako 400 zamestnávateľov. V rámci Slovenska PSK patrí s 15 percentami dualistov z celkového počtu žiakov odborného vzdelávania medzi lídrov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„V posledných rokoch sa zvyšuje záujem zamestnávateľov o žiakov stredných škôl, a teda aj záujem zamestnávateľov podieľať sa na ich príprave a vzdelávaní. Vidíme to najmä v oblasti gastra a služieb, ale aj v strojárskom odvetví. Prešovský kraj je špecifický v tom, že tu máme viac malých a stredných podnikateľov a považujeme za obrovský úspech, že nám aktívne vstupujú do systému vzdelávania v takom významnom počte,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.
V okresoch kraja je v systéme duálneho vzdelávania zapojených presne 1980 žiakov z celkovo 32 stredných odborných škôl, z toho je 1459 dualistov z 26 škôl, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva. Počet zamestnávateľov, na pracoviskách ktorých sa žiaci duálne vzdelávajú, je 410, z toho 327 pôsobí v rámci stredných škôl kraja.
Najviac žiakov v duáli je z ekonomických odborov a sféry obchodu a služieb vrátane gastra, pričom ide až o 40 percent všetkých dualistov. Približne 21-percentné zastúpenie majú strojárske odbory, 11 percent tvorí elektrotechnika a sedem percent oblasť stavebníctva. V celkovom súčte sa teda odbory technického zamerania s 39 percentami doťahujú na sféru obchodu a služieb. V rámci budúcich povolaní majú v duáli najväčšie zastúpenie kuchári, čašníci, obchodní pracovníci, mechanici či programátori CNC strojov.
„Záujem o duálne vzdelávanie rastie a trúfame si povedať, že aj vďaka realizácii mnohých investičných projektov. Jednoducho zlepšujeme podmienky stredného odborného školstva, modernizujeme dielne, učebne a celkové zázemie škôl, čo jednoznačne zvyšuje ich kredibilitu v očiach zamestnávateľov. Tí tak škole viac dôverujú a dôverujú aj jej schopnosti dobre a kvalitne pripraviť žiaka na samotnú prax,“ doplnil Majerský.
Čo sa týka jednotlivých stupňov štúdia, najviac dualistov z krajských stredných škôl je zo študijných odborov s maturitou, a to až 71 percent. V rámci trojročných učebných odborov ide o 24 percent žiakov a necelých päť percent má zastúpenie v dvojročných, tzv. „F“ odboroch.
Najviac duálne vzdelávajúcich sa žiakov je v regiónoch Prešov, Poprad, Stará Ľubovňa a Bardejov.
