Prešovský kraj naďalej vedie v asistovanom sčítaní v rámci SR

Prešov/Košice 2. júna (TASR) - Počet sčítaných obyvateľov Prešovského kraja sa zvýšil na 90,8 percenta. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo 68.466 obyvateľov. Kraj naďalej vedie v asistovanom sčítaní v rámci SR. V Košickom kraji sa počet sčítaných obyvateľov zvýšil na 86,4 percenta a asistované sčítanie využilo 62.763 ľudí TASR o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



"Asistované sčítanie v Prešovskom kraji najrýchlejšie napreduje v obci Lomnička, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného sčítania 85,9 percenta. Druhou najlepšou obcou je obec Cigeľka, kde je nárast o 73,5 percenta voči predpokladanému odhadu," povedala Stauder.



Celkovo 519 obcí v kraji má podiel sčítaných obyvateľov nad úrovňou 90 percent. Na druhej strane sú podľa jej slov v kraji dve obce, ktoré musia pokračovať v nastavenej snahe – Lenartov so 66-percentným podielom sčítaných a Vyšná Jablonka so 68 percentami.



V Košickom kraji bolo ku koncu mája celkovo sčítaných takmer 86,4 percenta obyvateľov. Asistovane sa zatiaľ sčítalo 62.763 ľudí.



"Hoci asistované sčítanie napreduje v kraji dobre, evidujeme obec, ktorá má podiel sčítaných obyvateľov pod 50 percent. Ide o obec Žehra (47 percent), ktorá musí do 13. júna maximalizovať úsilie sčítať svojich obyvateľov. Rovnako mestská časť Lunik IX s 50-percentný podielom by mala pokračovať v intenzívnej činnosti z minulých týždňov. Z miest nad 10.000 obyvateľov dobre napreduje sčítanie napríklad v Moldave nad Bodvou, kde je 92,5 percenta sčítaných,“ vysvetlila Stauder.



V meste Košice bolo podľa jej slov doteraz sčítaných 85 percent obyvateľov.



Asistované sčítanie sa začalo 3. mája, bude trvať do 13. júna. Je určené pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania. Vo štvrtom týždni asistovaného sčítania sa celkový počet sčítaných v SR zvýšil na 5,09 milióna obyvateľov. Asistovane sa od 3. mája sčítalo takmer 247.000 obyvateľov. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.