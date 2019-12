Prešovský kraj navštívilo o tretinu viac domácich turistov

Prešov 16. decembra (TASR) – Ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji počas tohtoročnej letnej sezóny zaznamenali 372.000 návštevníkov. Je to o pätinu viac ako v lete minulého roka. Medziročný nárast počtu všetkých turistov na úrovni 21,8 percenta bol nad úrovňou celoslovenského rastu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Prešove za 3. štvrťrok tohto roka.



Rast regionálnej návštevnosti spojenej s ubytovaním zvýšili predovšetkým domáci návštevníci, prišlo ich 236.000 a tvorili 64 percent hostí. Turistické lokality Prešovského kraja prilákali podľa ŠÚ SR druhý najvyšší počet Slovákov, hneď po Žilinskom kraji.



"Teší nás, že medziročný nárast počtu domácich návštevníkov bol najvyšší spomedzi ôsmich krajov Slovenska, dosiahol 28,4 percenta," uviedol riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove Ján Cuper s tým, že Slováci strávili v ubytovacích zariadeniach kraja takmer 824.000 nocí, čo predstavuje medziročný rast o štvrtinu.



Prešovský kraj je podľa ŠÚ SR už dlhodobo tretí najnavštevovanejší región na Slovensku, hneď po Bratislavskom a Žilinskom kraji. V rámci cestovania domáceho obyvateľstva SR, meraného podľa počtu ubytovaných, je na druhej priečke obľúbenosti.



"V rámci hodnotenia počtu ubytovaných v rámci celej Slovenskej republiky sa Prešovský kraj podieľal 17,8 percentami na celkovej návštevnosti a 15,8 percentami na počte zahraničných turistov, ktorí prišli na Slovensko. Súčasne návštevníci strávili v ubytovacích zariadeniach 1,2 milióna nocí. Priemerný čas pobytu návštevníka v kraji bola 3,3 dňa," povedala Jaroslava Petričová z pracoviska ŠÚ SR v Prešove.



Tržby ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji dosiahli 31,8 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú o 33,8 percenta vyššie ako pred rokom. "Je to po košickom regióne druhý najvyšší medziročný rast tržieb na Slovensku, pričom však tržby košického regiónu v absolútnom čísle dosahujú oveľa nižšiu, približne tretinovú hodnotu," spresnil Cuper.



Väčšinu tržieb vytvorili domáci návštevníci, podiel v kraji bol 61 percent, čo v nominálnej hodnote predstavovalo 19,4 milióna eur.



Od júla do konca septembra navštívilo Prešovský kraj celkovo 135.000 cudzincov, medziročne ich bolo viac o 11,6 percenta. Prešovský kraj bol treťou najobľúbenejšou regionálnou destináciou pre cudzincov, po dominujúcom Bratislavskom kraji a hneď za Žilinským krajom. Najvyšší podiel ubytovaných cudzincov tvorili návštevníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka a Izraela. Hostia z ČR dominujú, každý druhý návštevník kraja, ktorý pricestoval spoza hraníc, bol z Českej republiky.



Ku koncu septembra 2019 poskytovalo ubytovacie služby v Prešovskom kraji spolu 841 zariadení, k dispozícii bolo 12.300 izieb s takmer 34.000 lôžkami.