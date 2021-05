Prešovský kraj obnoví vďaka eurofondom tri úseky ciest na Spiši

Poprad/Kežmarok/Levoča 6. mája (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) vďaka eurofondom pokračuje v rekonštrukcii ciest. Novú vozovku budú mať tri úseky, a to Bijacovce – Brezovica, Spišský Štvrtok – Kežmarok, práce budú pokračovať aj na úseku Poprad – Starý Smokovec prvou etapou. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK s tým, že všetky projekty sa zrealizujú s pomocou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014-2020.



Heilová ozrejmila, že za 300 kalendárnych dní má byť hotový takmer štvorkilometrový úsek cesty tretej triedy Bijacovce – Brezovica. Práce budú zahŕňať kompletnú výmenu vozovky, sanáciu odvodnenia, výstavbu nového priepustu, doplnenie bezpečnostných zariadení, zvodidiel a smerových stĺpikov.



„Teší ma, že sa konečne môžeme pustiť do modernizácie tejto dôležitej tepny, ktorá spája Lipany a Spišské Podhradie. Je to totiž asi jedna z najhorších ciest v Prešovskom kraji. Verím, že s podporou eurofondov sa nám podarí zmodernizovať tento nevyhovujúci úsek k spokojnosti obyvateľov v čo najkratšom čase,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský po štvrtkovom odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 772.000 eur, z toho PSK prispeje sumou viac ako 38.000 eur.



Výmena vozovky čaká aj vyše 7,7 kilometra dlhý úsek cesty druhej triedy Spišský Štvrtok – Kežmarok. „Okrem nového koberca sa vymenia, respektíve doplnia zvodidlá a v úsekoch, kde to nie je možné, sa cesta rozšíri. Takisto sa doplní meteorologická stanica, obnoví sa vodorovné dopravné značenie v retroreflexnej úprave a postaví sa nový cestný priepust. Odhadované náklady na túto rekonštrukciu sú 1,162 milióna eur,“ priblížil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth. Aj táto modernizácia sa zrealizuje cez IROP a PSK sa na nej bude podieľať piatimi percentami. Zhotoviteľ má na práce jeden kalendárny rok.



Prvou etapou by sa mala zavŕšiť celková modernizácia úseku cesty druhej triedy Poprad – Starý Smokovec. Rekonštrukcia sa začne na okraji Popradu a skončí sa na križovatke v meste Vysoké Tatry v časti Starý Smokovec v celkovej dĺžke 3,077 kilometra. Modernizácia tohto úseku zahŕňa podľa Heilovej výmenu a vystuženie horných vrstiev vozovky, odvedenie zrážkovej vody z povrchu vozovky, vylepšenie zvislého aj vodorovného dopravného značenia, rekonštrukciu dláždených priekop a kanalizácií, ale aj rekonštrukciu mosta nad Velickým potokom a nad Červeným potokom.



„V septembri minulého roka sme odovzdali do užívania zmodernizovaný úsek Poprad – Starý Smokovec druhú etapu. Som rád, že v prácach pokračujeme a verím, že dokončením celého úseku, na ktorý má zhotoviteľ 540 kalendárnych dní, sa zvýši atraktivita celého regiónu,“ skonštatoval Majerský. Ako doplnil, celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 2,373 milióna eur. Hradené budú z eurofondov, konkrétne z programu IROP. PSK sa bude na financovaní podieľať sumou vo výške viac ako 118.000 eur.