< sekcia Regióny
Prešovský kraj obnovil cykloznačenie na 700 kilometroch trás
Autor TASR
Prešov 18. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) okrem prípravných a realizačných prác pri budovaní cyklotrás, ako napríklad EuroVelo 11 či Poloniny trail, sa zaoberá aj cykloznačením a doplnkovou infraštruktúrou. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, jeho predĺženou rukou v tomto smere je Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá v závere roka 2025 dokončila obnovu cykloznačenia na 700 km trás Prešovského kraja. Investícia v celkovej hodnote 97.500 eur prispela k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov, ich komfortu a zlepšeniu orientácie v teréne.
Jedným z dôležitých podkladov pri výbere lokalít, kde bolo potrebné obnoviť cykloznačenie, bol aj pasport cyklistických trás, ktorý spracoval PSK.
„Na našom území prešlo pasportizáciou 145 cyklotrás v celkovej dĺžke viac ako 3170 kilometrov. Ich zmapovaním sme získali celkový prehľad o stave cyklotrás, ktorý nám ďalej pomáha pri ich manažmente. Dáta z pasportu sme využili napr. aj pri obnove cykloznačenia na zhruba štvrtine cyklotrás v celom kraji,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský s tým, že pasport je prístupný verejnosti aj na webovej stránke cyklo.psk.sk.
„Každoročne sa snažíme vyčleniť balík financií na aktivity súvisiace s cykloznačením. Naším hlavným cieľom v tomto smere je systematická obnova cyklistického značenia, ktoré potrebuje pravidelnú údržbu. V minulom roku sme na revitalizáciu cykloznačenia vyčlenili historicky najväčší objem financií, aby sme podporili rozvoj udržateľného cestovného ruchu v regióne,“ povedal výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Značenie prebiehalo vo všetkých destináciách Prešovského samosprávneho kraja - vo Vysokých Tatrách, na Spiši, Šariši, ako aj hornom Zemplíne.
KOCR Severovýchod Slovenska v minulom roku takisto finančne podporila tri singletrailové rezorty, kde bola zabezpečovaná pravidelná údržba. Išlo o traily v Bardejovskej Novej Vsi, Cyklostopy pri Starej Ľubovni a Prešovské singletracky.
S narastajúcim trendom e-bikov je podľa Jeleňovej potrebné zveľaďovať cyklistickú infraštruktúru, dotýkajúcu sa tejto témy. KOCR Severovýchod Slovenska plánuje v roku 2026 osadenie nabíjacích staníc pre elektrobicykle, ktoré pribudnú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry a obce Štrba.
Aktuálne kraj mapuje potreby osadenia nabíjacích staníc pre elektrobicykle v celom Prešovskom kraji. Jeho víziou je, aby boli elektronabíjačky pre bicykle v každom okrese, od seba maximálne vzdialené 30 kilometrov. Okrem toho kraj pokračuje v príprave a realizácii ďalších úsekov EuroVelo 11, cyklookruhu Poloniny trail či trás pútnického turizmu spájajúcich Levoču a Spišský Jeruzalem, trasy okolo Domaše, vybraných úsekov vo Vysokých Tatrách, ale aj trás prepájajúcich Tatry a Slovenský raj.
