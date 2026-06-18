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Prešovský kraj ocenil najlepších učiteľov a študentov
Ocenenia získali osobnosti pôsobiace na štátnych, cirkevných i súkromných stredných školách.
Autor TASR
Prešov 18. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil pedagógov a žiakov stredných škôl cenami Sophista pro regione a Lux mentium za školský rok 2025/2026. Ocenenia získali osobnosti pôsobiace na štátnych, cirkevných i súkromných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Odovzdávanie plakiet sa uskutočnilo vo štvrtok na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Všetci ocenení sú pre nás veľkou inšpiráciou a každý jeden ich úspech si vážime. Sú totiž dôkazom, že vzdelávanie nie je len o drine a poznatkoch, ale aj o radosti, tvorivosti, objavovaní sveta a chuti posúvať svoje limity stále ďalej,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
Plaketu Jána Amosa Komenského - Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región - získalo za školský rok 2025/2026 celkovo 15 pedagógov. Päť laureátov pôsobí v okrese Prešov, dvaja vo Vranovskom okrese a ďalší v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa a Svidník.
Návrhy na ich ocenenie predložili riaditelia škôl a o laureátoch rozhodla územná školská rada. Komisia v nomináciách zohľadňovala najmä nadštandardnú aktivitu učiteľov, ktorí školy a ich žiakov zapájali do výnimočných medzinárodných projektov, podieľali sa na príprave atraktívnych kurzov, organizovali vzdelávacie aktivity, študentov pripravovali na rôzne súťaže, venovali sa preventívnej a osvetovej činnosti a posúvali školy v rozvoji.
Plaketa Lux mentium - Svetlo poznania bola rovnako udelená v 15 prípadoch, konkrétne 13 študentom a dvom úspešným školským tímom. Laureáti sú z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Poprad, Sabinov, Snina a Vranov nad Topľou.
O držiteľoch tohto ocenenia rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva Úradu PSK. Okrem popredných umiestnení v predmetových olympiádach a športových súťažiach posudzovali aj ich osobnostný vklad. Laureáti sa napríklad angažovali v medzinárodných a dobrovoľníckych projektoch, úspešne reprezentovali kraj na národných aj nadnárodných súťažiach i olympiádach, absolvovali výnimočné stáže a preukázali významné líderské a organizačné schopnosti.
PSK tradíciu oceňovania najlepších pedagógov a žiakov odštartoval v roku 2009. Počas 16 ročníkov, s výnimkou pandemických rokov 2020 a 2021, si najvyššie krajské ocenenie prebralo spolu 299 učiteľov a 302 žiakov.
„Všetci ocenení sú pre nás veľkou inšpiráciou a každý jeden ich úspech si vážime. Sú totiž dôkazom, že vzdelávanie nie je len o drine a poznatkoch, ale aj o radosti, tvorivosti, objavovaní sveta a chuti posúvať svoje limity stále ďalej,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
Plaketu Jána Amosa Komenského - Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región - získalo za školský rok 2025/2026 celkovo 15 pedagógov. Päť laureátov pôsobí v okrese Prešov, dvaja vo Vranovskom okrese a ďalší v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa a Svidník.
Návrhy na ich ocenenie predložili riaditelia škôl a o laureátoch rozhodla územná školská rada. Komisia v nomináciách zohľadňovala najmä nadštandardnú aktivitu učiteľov, ktorí školy a ich žiakov zapájali do výnimočných medzinárodných projektov, podieľali sa na príprave atraktívnych kurzov, organizovali vzdelávacie aktivity, študentov pripravovali na rôzne súťaže, venovali sa preventívnej a osvetovej činnosti a posúvali školy v rozvoji.
Plaketa Lux mentium - Svetlo poznania bola rovnako udelená v 15 prípadoch, konkrétne 13 študentom a dvom úspešným školským tímom. Laureáti sú z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Poprad, Sabinov, Snina a Vranov nad Topľou.
O držiteľoch tohto ocenenia rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva Úradu PSK. Okrem popredných umiestnení v predmetových olympiádach a športových súťažiach posudzovali aj ich osobnostný vklad. Laureáti sa napríklad angažovali v medzinárodných a dobrovoľníckych projektoch, úspešne reprezentovali kraj na národných aj nadnárodných súťažiach i olympiádach, absolvovali výnimočné stáže a preukázali významné líderské a organizačné schopnosti.
PSK tradíciu oceňovania najlepších pedagógov a žiakov odštartoval v roku 2009. Počas 16 ročníkov, s výnimkou pandemických rokov 2020 a 2021, si najvyššie krajské ocenenie prebralo spolu 299 učiteľov a 302 žiakov.