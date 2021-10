Prešovský kraj ocenil občanov, ktorí vymenili auto za chôdzu

Prešov 8. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal vo štvrtok (7. 10.) ceny výhercom súťaže s názvom 10.000 pre zdravie. Celkovo sa za Prešovský kraj zapojilo do súťaže 60 účastníkov a spolu nachodili takmer 4,4 milióna krokov. Výherca prešiel za týždeň viac ako 358.000 krokov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Súťaž vznikla zo spoločnej iniciatívy Prešovského a Košického samosprávneho kraja a IDS Východ v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM). Cieľom bolo prejsť denne v týždni od 16. do 22. septembra aspoň 10.000 krokov.



Do súťaže sa v rámci Slovenska celkovo zapojilo 139 súťažiacich, ktorí počas ETM prešli spolu 10.627.869 krokov. Aktívnejším krajom v počte registrovaných účastníkov aj prejdených krokov bol Košický samosprávny kraj (KSK), avšak najvyšší počet krokov urobil účastník z PSK. Prešiel za týždeň až 358.138 krokov. Druhý v poradí urobil 340.336 a tretí súťažiaci 327.477 krokov.



Hlavnou myšlienkou bolo podľa Heilovej povzbudiť východniarov k aktivite a vymeniť tak osobné auto za chôdzu.



"V tomto hesle pokračuje aj druhý ročník súťaže Zbieraj zelené kilometre, ktorá potrvá až do konca mája budúceho roku. Podmienkou je zaobstarať si dopravnú kartu na prímestskú autobusovú dopravu, zaregistrovať ju na www.ubian.sk a zaplatiť ňou za lístok v autobuse. Za každú jazdu zbiera cestujúci zelené kilometre, čím šetrí životné prostredie," dodala Heilová.