Prešovský kraj odovzdal nové cyklotrasy v Poloninách

Stakčín 1. júla (TASR) - V Poloninách odovzdali v utorok cyklistom do užívania nové úseky cyklotrás v Stakčíne aj v Uliči. Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybudoval v rámci cyklookruhu Poloniny Trail 11,5 kilometra nových cyklochodníkov. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie PSK.



V Stakčíne pribudlo osem kilometrov s tromi cyklolávkami, jedným mostom a dvoma altánkami, ktoré sú vybavené elektronabíjačkou, stojanom na bicykle, lavičkami, stolom i ohniskom. Stavebné práce si vyžiadali aj vybudovanie 11 oporných múrov a 21 priepustov. „V úseku Stakčín sa cyklotrasa začína pred obcou a končí sa pri rieke Cirocha. Vybudovali sme samostatný cyklistický pruh oddelený od motorovej dopravy vodorovným dopravným značením,“ uviedla hovorkyňa Eurovia SK Nikola Horizralová.



Celkové náklady predstavovali 5,1 milióna eur, z toho 1,78 milióna eur tvorili vlastné zdroje PSK a 3,32 milióna eur financovala Európska únia. PSK plánuje do 1,5 roka dobudovať ešte 2,32 kilometra dlhý úsek v Snine, a to tak, aby sa cyklisti plynulo dostali po cyklochodníku zo Sniny až na Ruské sedlo.



„Mojím snom je, aby sme prepojili celé Poloniny s okresným mestom Snina. Aby tu ľudia mohli pohodlne prísť po cyklotrase a nemuseli kľučkovať pomedzi autá. Zaujímavo a rozumne by sme pravdepodobne vedeli vyriešiť aj napojenie medzi Zemplínskymi Hámrami a Stakčínom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že aktuálne tam prichádza veľa Poliakov, ale aj Čechov a cieľom kraja je zviditeľniť Poloniny pre celé Slovensko.



V Uliči pribudlo 3,5 kilometra cyklochodníka popri potoku Ulička a Zbojskom potoku. Súčasťou cyklotrasy Ulič - Uličské Krivé je aj 24 metrov dlhá cyklolávka, 22 priepustov a altánok. Práce si vyžiadali investíciu 1,6 milióna eur, pričom 1,13 milióna eur tvorili zdroje PSK, ďalších 499.000 eur predstavovali európske zdroje.



K novej trase Ulič - Uličské Krivé má ešte krajská samospráva v pláne dobudovať 1,7 kilometra dlhý úsek. Pripravuje aj tretiu etapu, a to dobudovanie úseku Ulič - Brezovec - Kalná Roztoka. „Intenzívne pracujeme aj na ďalších úsekoch cyklotrasy Poloniny Trail. Len v najbližších troch rokoch sa budeme snažiť postaviť v tomto regióne zhruba 20 až 25 kilometrov cyklotrás,“ spresnil riaditeľ Správy a údržby ciest Marcel Horváth.



Poloniny Trail je projekt realizovaný v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions v spolupráci s Európskou komisiou a so Svetovou bankou. Je zameraný na vybudovanie cyklookruhu v dĺžke 74 kilometrov. S prepojením na susedné Poľsko a Ukrajinu by mal mať celkovo 98 kilometrov.