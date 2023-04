Prešovský kraj odštartoval rozsiahlu rekonštrukciu múzea A. Warhola

Medzilaborce 14. apríla (TASR) - Projekt komplexnej rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (MMUAW) v piatok oficiálne spustili odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Modernizácia takmer za 12,3 milióna eur má priniesť originálnu stavbu, mnohé multimediálne i interaktívne prvky a zatraktívnenie nielen múzea, ale i regiónu. Informuje o tom Prešovský samosprávny kraj (PSK) na svojej webovej stránke s tým, že stavba má byť hotová do 18 mesiacov.



Investičnú akciu zafinancuje PSK, ktorý je zriaďovateľom MMUAW, sumou 7,2 milióna eur. Zvyšok peňazí tvoria prostriedky z ministerstva financií. Podľa predsedu PSK Milana Majerského si múzeum zaslúži výrazný investičný zásah. "Začíname s realizáciou unikátnej stavby, ktorá má nadregionálny, priam národný charakter. Hovoríme tu o jednom z dvoch svetových múzeí, ktoré má obrovský potenciál pre prezentáciu mesta, kraja i Slovenska," povedal s tým, že ide o významnú investíciu aj z pohľadu rozvoja regiónu, podpory cestovného ruchu či podnikateľského prostredia.



Samotný projekt kraj pripravoval v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Rekonštruovať sa bude fasáda, priestory, vybuduje sa prístavba i nadstavba vrátane nových schodísk a výťahov. Prestavba múzea má priniesť interaktívnosť, aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov vrátane prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotnou budovou.



"Modernizácia objektu prinesie zásadné rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, exkluzívny priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície. Skelet budovy bude dotvorený responzívnou fasádou, od ktorej sa odvíja celá esencia vizuálu a unikátneho prepojenia exteriéru s interiérom. Výrazne zmodernizované expozičné priestory, bistro, chillout zóna s posedením pre návštevníkov, prechodná strecha s amfiteátrom pre 100 ľudí a veľa interaktívnych a multimediálnych prvkov, verím, prinesú návštevníkom múzea niekoľkonásobne bohatší zážitok, ako to bolo doteraz," doplnil riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.



Múzeum doteraz sídlilo v pôvodnej budove kultúrneho domu, ktorá podľa PSK dlhodobo neplnila funkciu moderného múzea v kontexte reprezentácie diel Andyho Warhola. Sídlo postavené počas 80. rokov minulého storočia bolo zastarané a technický stav už nevyhovoval zámerom zriaďovateľa i samotných múzejníkov.



MMUAW je dočasne presťahované do detašovaného pracoviska budovy bývalého gymnázia v Medzilaborciach, pričom samotné diela sú zabezpečené v depozitoch. "Hoci múzeum bude počas rekonštrukcie zatvorené, aktivity neustanú. MMUAW pripravuje viacero zahraničných výstav," dodáva PSK s tým, že v rámci Slovenska sú naplánované výstavy konceptu Warhol Tour, a to v mestách Stropkov, Snina a Humenné. Realizovať budú aj rôzne ďalšie projekty.