< sekcia Regióny
Prešovský kraj odstraňuje reklamné pútače na svojich pozemkoch
Ambíciou kraja je vyčistiť pozemky od reklamných stavieb, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko.
Autor TASR
Prešov 21. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa pustil do odstraňovania reklamných pútačov na pozemkoch vo svojom vlastníctve. Postupne sa zbavuje bilbordov a reklamných stavieb, ktoré sú nielen vizuálnou prekážkou, ale v okolí ciest predstavujú potencionálne odvrátenie pozornosti vodičov. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Ambíciou kraja je vyčistiť pozemky od reklamných stavieb, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. „Konkrétne sa zameral na odstránenie reklamného smogu prioritne pri cestách II. a III. triedy, aj v blízkosti stredných škôl, ktoré spravuje. Aktuálne odstránil už desiatky pútačov v okresoch Bardejov, Prešov, Humenné, Kežmarok, Sabinov, Poprad aj Vranov nad Topľou,“ informovala krajská samospráva
V prvej fáze podľa kraja už zmizli reklamné pútače pri krajských stredných školách. Ide celkovo o viac ako 30 bilbordov. Najviac reklamných stavieb - 14 odstránil v Humennom, konkrétne pri tamojšej Obchodnej akadémii, Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej a SOŠ polytechnickej či pri miestnom gymnáziu. Minulosťou je aj desať bilbordov, ktoré boli umiestnené v Prešove v okolí SOŠ technickej na Volgogradskej ulici a neďalekej SOŠ dopravnej. Ďalšie boli eliminované pri škole v Bardejove, Kežmarku a najnovšie aj v Stropkove.
Kraj od reklám vyčistil tiež okolie ovocného osadu v katastrálnom území Orkucany. Pri cestách nateraz odstránil približne desať pútačov, a to v Bardejove, Kľušove, Janovciach, Petrovciach či Hanušovciach nad Topľou. Ďalšie boli zlikvidované v Levoči, Gerlachove a Spišskom Štvrtku.
V súčasnosti sa kraj cez svoju organizáciu - Správu a údržbu ciest PSK zameriava na reklamné stavby popri ceste II/534 z Popradu do Starého Smokovca. Ambíciou je odstrániť pútače v katastrálnom území Vysoké Tatry a Stará Lesná. „Zároveň kraj plánuje osloviť stavebné úrady s požiadavkou na odstránenie bilbordov na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov, ktoré sú pod župnými cestami a umiestnené v blízkosti cesty, takže vodičom bránia v rozhľade a znižujú ich pozornosť,“ informovala hovorkyňa.
Ambíciou kraja je vyčistiť pozemky od reklamných stavieb, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. „Konkrétne sa zameral na odstránenie reklamného smogu prioritne pri cestách II. a III. triedy, aj v blízkosti stredných škôl, ktoré spravuje. Aktuálne odstránil už desiatky pútačov v okresoch Bardejov, Prešov, Humenné, Kežmarok, Sabinov, Poprad aj Vranov nad Topľou,“ informovala krajská samospráva
V prvej fáze podľa kraja už zmizli reklamné pútače pri krajských stredných školách. Ide celkovo o viac ako 30 bilbordov. Najviac reklamných stavieb - 14 odstránil v Humennom, konkrétne pri tamojšej Obchodnej akadémii, Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej a SOŠ polytechnickej či pri miestnom gymnáziu. Minulosťou je aj desať bilbordov, ktoré boli umiestnené v Prešove v okolí SOŠ technickej na Volgogradskej ulici a neďalekej SOŠ dopravnej. Ďalšie boli eliminované pri škole v Bardejove, Kežmarku a najnovšie aj v Stropkove.
Kraj od reklám vyčistil tiež okolie ovocného osadu v katastrálnom území Orkucany. Pri cestách nateraz odstránil približne desať pútačov, a to v Bardejove, Kľušove, Janovciach, Petrovciach či Hanušovciach nad Topľou. Ďalšie boli zlikvidované v Levoči, Gerlachove a Spišskom Štvrtku.
V súčasnosti sa kraj cez svoju organizáciu - Správu a údržbu ciest PSK zameriava na reklamné stavby popri ceste II/534 z Popradu do Starého Smokovca. Ambíciou je odstrániť pútače v katastrálnom území Vysoké Tatry a Stará Lesná. „Zároveň kraj plánuje osloviť stavebné úrady s požiadavkou na odstránenie bilbordov na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov, ktoré sú pod župnými cestami a umiestnené v blízkosti cesty, takže vodičom bránia v rozhľade a znižujú ich pozornosť,“ informovala hovorkyňa.