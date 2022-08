Prešovský kraj opravil cestu medzi Fijašom a Lomným za 2,6 milióna eur

Prešov 26. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruoval prostredníctvom svojej organizácie - Správy a údržby ciest PSK úsek cesty medzi Fijašom a Lomným. Nový asfalt získal viac ako sedemkilometrový úsek a nový vzhľad má aj jeden most a tiež cestné objekty. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Projekt financovali z európskych zdrojov – z programu Interreg vo výške 2,58 milióna eur a PSK sa na ňom podieľal piatimi percentami, čo predstavuje približne 129.000 eur.



"Opravili sme tu vyše sedem kilometrov ciest, ktoré si opravu vzhľadom na svoj stav naozaj vyžadovali, ale tiež most v obci Fijaš, priepusty aj priechody pre chodcov vo všetkých dotknutých obciach. Medzi Fijašom a Kručovom sme taktiež sanovali oporný múr a zosuv," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V rámci projektu vybudovali i obojstrannú autobusovú zastávku, zmodernizovali priechody pre chodcov a bezpečnostné zariadenia.



Hlavným cieľom modernizácie cesty v úseku Fijaš – Kručov – Lomné bolo prispieť k zvýšeniu cezhraničnej mobility a dostupnosti severovýchodnej a východnej časti Prešovského kraja na TEN-T koridor – cestu E371.



"Táto cesta ako súčasť budúcej rýchlostnej cesty R4 zabezpečí dostupnosť a prepojenie regiónu so susednou Poľskou republikou, ako aj najvýznamnejšou a súčasne aj najdlhšou slovenskou diaľnicou – D1. Úsek je navyše dôležitý aj z pohľadu napojenia na rekreačnú oblasť Domaša," doplnil Majerský.



Krajská samospráva od roku 2018 v stropkovskom regióne zmodernizovala takmer 36 kilometrov ciest a 11 mostných objektov za 6,1 milióna eur, v okrese Svidník 75 kilometrov ciest a deväť mostných objektov celkovo za 9,6 milióna eur.