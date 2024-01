Prešovský kraj opravil cestu medzi Tokajíkom a Ďapalovcami

Prešov 16. januára (TASR) - Cesta medzi Tokajíkom a Ďapalovcami, ktorú poškodilo minuloročné októbrové zemetrasenie, je opravená. Prešovský samosprávny kraj (PSK) rekonštrukciu zrealizoval koncom roka 2023 vďaka finančnej pomoci cezhraničného partnera, Malopoľského vojvodstva. Poskytnuté finančné zdroje vo výške približne 223.000 eur konkrétne použil na obnovu takmer jeden a pol kilometra dlhého úseku nachádzajúceho sa priamo v ohnisku zemetrasenia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V náročných situáciách, keď sú obyvatelia vystavení sťaženým podmienkam a prakticky bojujú o prežitie a svoje domovy, sa každá pomoc počíta. A mala by byť čo najrýchlejšia. Práve preto si nesmierne vážime promptnú pomoc nášho dlhoročného partnera z Poľska, Malopoľského vojvodstva, ktoré finančnou pomocou prejavilo solidárnosť s našimi regiónmi a ich obyvateľmi," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Využitie nenávratného finančného príspevku od cezhraničného partnera bolo podľa Jeleňovej viazané do konca uplynulého roka. PSK jeho čerpanie do 31. decembra 2023 deklaroval v dohode o finančnej pomoci, ktorú v súvislosti so živelnou pohromou schválila rada vojvodstva.



"Stavebné práce v predmetnom 1,48 kilometra dlhom úseku realizovala Správa a údržba ciest PSK. Samotné činnosti konkrétne zahŕňali frézovanie asfaltového krytu s vyčistením povrchu a neskôr aplikovanie asfaltového postreku. Nasledovalo položenie asfaltových betónových vrstiev a napokon aj výšková úprava uličných vpustí. Začiatkom decembra boli všetky stavebné činnosti v úseku ukončené a po rekonštrukcii začal slúžiť motoristickej verejnosti," priblížila Jeleňová.



Oprava poškodenej cestnej komunikácie prispela podľa nej k zabezpečeniu plynulejšej cestnej premávky. V neposlednom rade takisto ľuďom z dotknutého územia zabezpečila dostupné a bezpečné prepojenie.



PSK v prvej fáze vyčlenil a prerozdelil na pomoc obyvateľom zasiahnutým zemetrasením celkovo 136.500 eur. Financie boli poukázané rodinám zo štrnástich obcí z dotknutých okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou. V druhej fáze prerozdelí ďalších 150.000 eur, stať by sa tak podľa Jeleňovej malo začiatkom roka 2024.