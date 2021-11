Prešovský kraj opravil ďalších deväť kilometrov ciest v okrese Levoča

Levoča 19. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizoval ďalších takmer deväť kilometrov ciest v okrese Levoča s dosahom aj na okres Sabinov. Úpravou prešli vozovky v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave v úsekoch Bijacovce - Brezovica a obciach Vyšné Repaše a Uloža. Informoval o tom predseda PSK Milan Majerský s tým, že kraj tam na cestné práce vynaložil finančné prostriedky z európskych aj vlastných zdrojov vo výške takmer 1,33 milióna eur.



Vďaka programu IROP a spolufinancovaniu PSK sa zrekonštruoval takmer štvorkilometrový úsek cesty tretej triedy Bijacovce – Brezovica. Z hľadiska svojho stavebno-technického stavu bola jednou z najhorších v kraji, dnes má nový asfaltový koberec. „Som rád, že po všetkých zrealizovaných prácach má táto významná tepna medzi okresmi Levoča a Sabinov konečne nový asfalt, je kvalitná a bezpečná. Spojenie miest Spišské Podhradie a Lipany, a tým napojenie aj k pamiatke UNESCO, Spišskému hradu, tak zodpovedá dôležitosti tejto frekventovanej komunikácie,“ skonštatoval Majerský. Podľa neho to určite ocenia všetci obyvatelia dotknutých lokalít aj turisti.



Stavebné práce zahŕňali kompletnú výmenu vozovky, sanáciu odvodnenia, výstavbu nového priepustu, doplnenie bezpečnostných zariadení, zvodidiel a smerových stĺpikov. Náklady sa vyšplhali do výšky viac ako 853.000 eur, doplňujúce stavebné práce zafinancoval kraj z vlastného rozpočtu. „Na tomto úseku sme z vlastných zdrojov preinvestovali navyše ešte takmer 198.000 eur. Konkrétne sme zmodernizovali ďalších osem priepustov, k tomu extra odstránili nevyhovujúci stav vozovky a vytvorili novú vrstvu na dvoch úsekoch spolu v dĺžke 1,2 kilometra,“ dodal predseda PSK.



V Levočskom okrese krajská samospráva zmodernizovala aj úsek cesty III/3204 v obci Vyšné Repaše. Obnovou prešiel 1,2 kilometra dlhý úsek. Nevyhovujúci stav sa odstránil taktiež na 3,8 kilometra dlhej ceste tretej triedy v smere do obce Uloža. Konkrétne na úseku od križovatky s cestou I/18. Dielo bolo financované zo zdrojov PSK v celkovej výške viac ako 83.000 eur.



PSK v okrese Levoča od roku 2019 doteraz investoval do rekonštrukcie ciest, mostov či priepustov a ďalších cestných prác už vyše dvoch miliónov eur. Opravou za toto obdobie prešlo takmer 16 kilometrov ciest. V súčasnosti sa v okrese uskutočňujú práce na cestách za ďalších vyše 700.000 eur.