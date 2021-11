Prešovský kraj opravil ďalšie kilometre ciest na Spiši

Kamienka 18. novembra (TASR) – Medzi obcami Kamienka a Hniezdne v staroľubovnianskom okrese vo štvrtok odovzdali do užívania zrekonštruovanú cestu. Úsek dlhý takmer 3,7 kilometra obnovovali v rámci tretej etapy projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov, ktorý bol financovaný prostredníctvom programu Intereg. „Táto cesta privádza ľudí do krásneho regiónu Pienin, v blízkosti je hrad Ľubovňa, preto sme si povedali, že cez slovensko-poľský projekt ju obnovíme,“ zdôvodnil predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.



Posledná etapa stála 1,105 milióna eur, 85 percent nákladov bol nenávratný finančný príspevok, desiatimi percentami prispel štát a zvyšných päť percent PSK. Od roku 2019 pritom do opravy ciest na severe Spiša investovali už približne 5,5 milióna eur. „Predpokladáme, že v budúcom roku tu pôjde ďalších 1,2 milióna eur, uvidíme, ako budú prebiehať schvaľovacie procesy,“ upozornil Majerský. Zdôraznil, že cesty si zaslúžia modernizáciu pre návštevníkov, ale hlavne obyvateľov, ktorí tam žijú.



„Na ceste II/543 sa obnovovali dva cestné priepusty, jeden viac ako 50-ročný mostný objekt dlhý 16 metrov, spevňovali sa aj svahy potoka. Pri rekonštrukcii sa menili konštrukčné vrstvy, podložie, doplňovali sa smerové stĺpiky a bezpečnostné zariadenia,“ priblížil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth s tým, že ide o veľmi frekventovanú komunikáciu, ktorá spolu s cestou II/542 vytvára hlavnú tepnu do Pienin i k poľským hraniciam. Práce trvali od apríla do októbra tohto roku.



S realizáciou projektu modernizácie ciest v Pieninách začali ešte v minulom roku. Tento rok už cestári odovzdali do užívania 22 kilometrov ciest v centre Pienin a okolí Červeného Kláštora. „Verím, že táto tretia etapa nie je posledná, v budúcom období chystáme projekty súbežne s riekou Poprad v oblasti Malý Lipník a Sulín. Tam by mala byť nová výzva v rámci eurofondov,“ zdôraznil Horváth. V pláne je tiež výmena povrchu vozovky v obci Kamienka, cestári sa tiež chcú venovať obnove odvodňovacieho zariadenie a budovaniu nových cestných priepustov.



Okrem spomínaného úseku odovzdali cestári do užívania aj obnovený úsek cesty Bijacovce – Brezovica medzi okresmi Levoča a Sabinov. Takmer štvorkilometrový úsek kraj financoval prostredníctvom IROP, náklady sa vyšplhali na 900.000 eur. „Obyvateľom okresu Sabinov značne uľahčí prístup na diaľnicu D1,“ doplnil Horváth. V okrese Levoča sa tiež podarilo zrekonštruovať štvorkilometrovú prístupovú komunikáciu z hlavnej cesty do obce Uloža a tiež 1,1 kilometra dlhý úsek pri obci Vyšné Repaše. „V tomto prípade sme investovali cca 400.000 eur,“ dodal šéf cestárov.



Ešte pred zimou chcú zrekonštruovať úseky cesty v obci Janovce, okres Bardejov, opraviť kruhový objazd v Prešove, časť Vydumanec, v smere na diaľnicu D1 a kilometrový úsek Chminianske Jakubovany – Križovany. „Práce finišujú aj v Tokajíku, okres Stropkov, v pláne je tiež desaťkilometrová cesta medzi obcami Repejov a Oľka, okres Medzilaborce,“ uzatvára Horváth.