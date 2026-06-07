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Prešovský kraj opravil úsek cesty od Nižného Hrušova po hranicu kraja
„Nový asfalt pribudol na približne 1,2 kilometra dlhom úseku cesty, ktorý prešovská župa zmodernizovala vďaka investícii zo svojho rozpočtu vo výške 116.000 eur.
Autor TASR
Nižný Hrušov 7. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prostredníctvom svojej Správy a údržby ciest v uplynulých dňoch úspešne zrealizoval opravu významného cestného úseku od Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou až po hranicu s Košickým krajom. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová informovala, že ide o kľúčovú cestnú komunikáciu.
„Nový asfalt pribudol na približne 1,2 kilometra dlhom úseku cesty, ktorý prešovská župa zmodernizovala vďaka investícii zo svojho rozpočtu vo výške 116.000 eur,“ uviedla Jeleňová s tým, že stavebné práce boli zamerané na odstránenie poškodeného povrchu vozovky a realizovali sa na ceste II/554 v úseku Nižný Hrušov po hranicu krajov.
Hovorkyňa pripomenula, že samotná obnova dôležitej tepny sa uskutočnila v krátkom časovom horizonte, vďaka čomu sa podarilo minimalizovať dopravné obmedzenia aj zdržanie vodičov. „Realizáciou projektu sa podstatne zlepšil stavebno-technický stav komunikácie. Nový asfaltový koberec zabezpečí nielen vyššiu bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ale aj výrazne zvýši komfort jazdy na tomto frekventovanom úseku,“ dodala Jeleňová a podotkla, že kraj takýmto spôsobom pokračuje v postupnom odstraňovaní investičného dlhu na cestách druhej a tretej triedy. Cieľom je na zvyšovať kvalitu regionálnej dopravy pre obyvateľov aj návštevníkov kraja.
„Nový asfalt pribudol na približne 1,2 kilometra dlhom úseku cesty, ktorý prešovská župa zmodernizovala vďaka investícii zo svojho rozpočtu vo výške 116.000 eur,“ uviedla Jeleňová s tým, že stavebné práce boli zamerané na odstránenie poškodeného povrchu vozovky a realizovali sa na ceste II/554 v úseku Nižný Hrušov po hranicu krajov.
Hovorkyňa pripomenula, že samotná obnova dôležitej tepny sa uskutočnila v krátkom časovom horizonte, vďaka čomu sa podarilo minimalizovať dopravné obmedzenia aj zdržanie vodičov. „Realizáciou projektu sa podstatne zlepšil stavebno-technický stav komunikácie. Nový asfaltový koberec zabezpečí nielen vyššiu bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ale aj výrazne zvýši komfort jazdy na tomto frekventovanom úseku,“ dodala Jeleňová a podotkla, že kraj takýmto spôsobom pokračuje v postupnom odstraňovaní investičného dlhu na cestách druhej a tretej triedy. Cieľom je na zvyšovať kvalitu regionálnej dopravy pre obyvateľov aj návštevníkov kraja.