Prešovský kraj otvára očkovacie termíny pre deti aj bez registrácie

Prešov 13. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) očkuje proti ochoreniu COVID-19 od pondelka do nedele (10. - 16. 1.) nepretržite každý deň. Pre verejnosť pripravil 25 očkovacích termínov, z toho tri pre deti vo vekovej kategórii od piatich do 11 rokov. Kraj tým reaguje na zvýšený dopyt po detskej vakcíne, ktorý zo strany rodičov registruje v súvislosti s ohlásenou štvrtou vlnou pandémie spôsobenej variantom omikron. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Od pondelka do piatka majú záujemcovia o očkovanie v obchodných centrách v Prešove a v Poprade večerné termíny. V utorok vyrazili do terénu mobilné jednotky kraja, očkovali v Ždiari i Medzilaborciach, v stredu v Seniorcentre v Bardejove. V tomto pracovnom týždni tiež kraj skoordinoval preočkovanie posilňovacou treťou dávkou v Domove sociálnych služieb (DSS) v Batizovciach, v DSS v Tatranskej Štrbe i v Seniorparku v Spišskom Bystrom.



"Postupne k očkovacím termínom od piatka pribudne ďalších 15 víkendových. Krajská samospráva umožní očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v nákupných domoch, vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC), a tiež v Spišskej Starej Vsi, a to konkrétne už v piatok," uviedla Jeleňová.



Očkovanie detí vo vekovej skupine piatich až 11 rokov je na programe v piatok. Umožnené bude v krajskom VOC Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Prešove. V očkovaní detí bude PSK pokračovať i v sobotu, a to vo VOC Obchodnej akadémie v Humennom. V nedeľu sa uskutoční vakcinácia detí aj vo veľkokapacitnom centre Strednej priemyselnej školy (SPŠ) techniky a dizajnu v Poprade. Kraj všetky zmienené očkovacie termíny otvára i bez nutnosti registrácie v štátnej čakárni.



"Reaguje tak na zvýšený záujem o detskú vakcínu zo strany rodičov obávajúcich sa nástupu štvrtej vlny pandémie," vysvetlila Jeleňová.



V réžii PSK pokračuje najbližšiu sobotu a nedeľu aj vakcinácia od 18 rokov, a to jednak pre registrovaných i neregistrovaných záujemcov. V sobotu bude realizovaná vo všetkých troch VOC a to v Prešove, v Poprade a v Humennom. Počas víkendu je naplánované očkovanie aj v obchodných centrách v Prešove a v Poprade.



Harmonogram aktuálneho očkovania je zverejnený na webovom sídle kraja www.po-kraj.sk.