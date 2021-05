Prešovský kraj otvárí ďalších 12 stredných škôl v plnom režime

Prešov 9. mája (TASR) – Od pondelka (10. 5.) budú v plnom režime fungovať ďalšie stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). K trom od 3. mája otvoreným školám v okrese Stropkov a trom zdravotníckym školám v Humennom, Poprade a v Prešove pribudne dvanásť stredných škôl v okresoch Poprad a Snina. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Do ružovej fázy, 1. stupňa varovania, budú zaradené ďalšie dva okresy Prešovského kraja, a to Poprad a Snina. Na prezenčnú výučbu v plnom rozsahu tak prejde deväť škôl v okrese Poprad, ktoré sa pripoja k tunajšej strednej zdravotníckej škole. V okrese Snina prejdú v pondelok na prezenčné vzdelávanie tri stredné školy. PSK tak bude mať od pondelka pre plnú prezenčnú výučbu otvorených už 18 svojich stredných škôl. V ružovej fáze školského COVID automatu sa zároveň od pondelka otvoria stredoškolské internáty," povedala Ondriová.



Ako ďalej uviedla, pre školy v ružovom a červenom okrese sa žiaci a zamestnanci školy pri vstupe do jej priestorov nemusia preukazovať negatívnym testom alebo iným dokladom, napríklad o zdravotnej indikácii.



"Rovnaká výnimka platí pre zákonného zástupcu žiaka, respektíve sprevádzajúcu osobu pri dochádzke do školy. Zamestnanec školy, žiak nad 18 rokov a zákonný zástupca v prípade žiakov do 18 rokov sa každý týždeň pri nástupe preukazujú vyhlásením o bezinfekčnosti," dodala Ondriová.



PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 72 škôl.