Prešovský kraj otvorí päť veľkokapacitných očkovacích centier

Prešov 3. júna (TASR) – Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude od piatka (4. 6.) do pondelka (7. 6.) realizované v štyroch veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V sobotu bude otvorené i VOC v Bardejove. V teréne je od štvrtka až do stredy (9. 6.) aj výjazdová očkovacia služba PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Z celkovej alokácie 11.720 vakcín na najbližšie očkovanie vo veľkokapacitných očkovacích centrách PSK v Starej Ľubovni, Prešove, Poprade, Humennom a Bardejove je 2200 vakcín od konzorcia AstraZeneca, ktoré sú určené na preočkovanie. Až 9520 vakcín je od konzorcia Pfizer/BioNTech. Tou sa budú v centrách očkovať čakatelia na jej prvú dávku, ako aj ľudia s termínom na preočkovanie. Počas víkendu bude znovu otvorené i VOC Bardejov, kde sa bude očkovať vakcínami od Pfizer/BioNTech.



"Výjazdová očkovacia služba začala očkovať vo štvrtok vo vranovskom regióne, v ktorom bude pokračovať s vakcináciou tiež v piatok. Pokryje záujem ľudí o očkovanie z obcí Banské, Kamenná Poruba, Davidov, Cabov, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov a ich okolia, kde by malo dostať vakcínu viac ako 330 ľudí," povedala Jeleňová.



Očkovanie prostredníctvom mobilnej jednotky bude pokračovať v sobotu v Hanušovciach nad Topľou, Ďurďoši, Bystrom, Raslaviciach a v Spišskom Podhradí s pokrytím okolitých obcí.



"V nedeľu (6. 6.) budú nasledovať obce Lemešany, Čaklov a Liptovská Teplička. V pondelok bude realizované očkovanie v spádových oblastiach obcí Ždiar, Osturňa, Veľká Franková, Malá Franková, v utorok (8. 6.) to budú Dravce, Janovce, Pakostov, Hrubov, Vyšná Sitnica a Ruská Poruba. V stredu zavíta mobilná očkovacia jednotka do obcí Nová Kelča, Kvakovce, Závada, Jasenová," doplnila Jeleňová.



Celkovo by mala výjazdová očkovacia služba PSK počas siedmich dní zaočkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech približne 2200 ľudí nad 60 rokov a ŤZP.