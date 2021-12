Prešovský kraj otvorí počas víkendu 7 očkovacích centier v 5 mestách

Prešov 10. decembra (TASR) – V rámci posilnenia svojej očkovacej stratégie otvorí Prešovský samosprávny kraj (PSK) počas víkendu (11. a 12. 12.) sedem očkovacích centier v piatich okresných mestách. V Prešove, Poprade, Humennom, Bardejove a Vranove nad Topľou budú krajskí zdravotníci pripravení na prvoočkovancov i záujemcov o posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informovala krajská hovorkyňa Daša Jeleňová.



V obchodných domoch v Prešove a Poprade nadviaže kraj na očkovanie počas pracovných dní, ktoré tu realizuje medzi 15.00 a 19.00 h. Očkovanie a preočkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech tu po novom umožní aj počas víkendových dní, a to v čase medzi 10.00 a 17.00 h. "V sobotu v totožnom čase však bude mať v zmienených nákupných domoch pre záujemcov o očkovanie k dispozícii aj jednodávkovú vakcínu Janssen," upozornila Jeleňová.



V Prešove, Poprade a Humennom zároveň PSK otvorí aj svoje veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC), a to pre očkovanie a preočkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech. Prešovské centrum v SOŠ technickej bude v prevádzke oba víkendové dni v čase od 8.00 do 18.00 h, v rovnakom čase v sobotu aj popradské v SPŠ techniky a dizajnu, humenské centrum v Obchodnej akadémii bude vakcinovať v nedeľu medzi 8.00 a 16.00 h. "Vo všetkých troch centrách bude realizované očkovanie a preočkovanie v čase od 8.00 do 9.00 h pre neregistrovaných záujemcov, po 9.00 h pre ľudí s registráciou," pripomenula s tým, že kraj apeluje na verejnosť, aby v prípade otvorených očkovacích termínov v nákupných domoch, krajských VKOC i vo Vranove nad Topľou určite využili možnosť registrácie cez portál www.psk-ockovanie.sk. Okrem zefektívnenia práce vakcinačných centier si tak zaregistrovaní zároveň zabezpečia, že nebudú musieť čakať v rade a k vakcíne sa naozaj dostanú.



Očkovacie tímy PSK budú v sobotu od 10.00 do 17.00 h pôsobiť aj v Mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou, oba víkendové dni v rovnakom čase aj v obchodnom centre v Bardejove. "V sobotu sa tu bude aplikovať vakcína Janssen a v nedeľu vakcína Pfizer/BioNTech, a to jej prvá, druhá aj tretia posilňovacia dávka," doplnila Jeleňová.