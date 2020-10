Prešovský kraj plánuje opäť vyčleniť internáty pre zdravotníkov

Prešov 14. októbra (TASR) - V boji proti novému koronavírusu by mohli pri výpadku zdravotníckeho personálu pomôcť okrem armády aj študenti stredných zdravotníckych škôl. Konštatoval to krízový štáb Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom stredajšom rokovaní. Zaoberal sa aj tým, že po nástupe žiakov stredných škôl na dištančnú formu štúdia sa do konca týždňa vyprázdnia školské krajské internáty, ktoré je kraj pripravený poskytnúť pre zdravotníkov a armádu, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými pacientmi a nechcú ohroziť svojich príbuzných. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Karanténne ubytovanie by malo byť podľa jej slov k dispozícii v ubytovni v Poprade. V prípade požiadavky sa vyčlenia kapacity aj vo Vranove nad Topľou a vo Svidníku rovnako ako počas prvej vlny pandémie.



Podľa vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana je aktuálne 274 žiakov stredných zdravotníckych škôl v poslednom, štvrtom ročníku, ktorí by mohli okrem armády zdravotníkom pomôcť. „Tí by mohli byť k dispozícii najmä pri triáži pacientov. A to v prípade výpadku personálu v zdravotníckych, ale aj sociálnych zariadeniach. O pomoc s posilnením zdravotníckych kapacít z radov študentov chceme požiadať aj Prešovskú univerzitu v Prešove,“ spresnil predseda PSK Milan Majerský.



Prešovský kraj aktuálne eviduje pozitívne testovaných zamestnancov aj prijímateľov vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. V Domove pre seniorov v Starej Ľubovni sú momentálne nakazení štyria zamestnanci a traja prijímatelia. Po jednom prípade pozitivity u zamestnancov eviduje samospráva v Senior dome Svida vo Svidníku a v Centre sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis v Prešove.



V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Egídius na Ulici 29. augusta v Bardejove potvrdili testy ochorenie u dvoch prijímateľov sociálnej služby, aktuálne sú v domácej karanténe. Zariadenie už od pondelka opäť poskytuje prevádzku ambulantnej formy. V Domove sociálnych služieb (DSS) v Stropkove je pozitívnych sedem zamestnancov a jeden prijímateľ. Kraj momentálne eviduje zariadenia v červenej zóne v Starej Ľubovni, Stropkove a Bardejove.



Ako konštatoval krízový štáb PSK, prímestská autobusová doprava premáva v bežnom režime. Za prísnych hygienických a protiepidemických opatrení sú naďalej otvorené knižnice, múzeá a galérie. Divadlá v stredu odohrajú svoje posledné predstavenia, od štvrtka (15. 10.) sa budú snažiť priblížiť návštevníkom cez online priestor.



V závere stretnutia krízový štáb PSK deklaroval, že samospráva má dostatočný počet osobných ochranných pracovných prostriedkov.