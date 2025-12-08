< sekcia Regióny
Prešovský kraj plánuje osadiť nové cykloprístrešky a cyklostojany
Krajskí poslanci schválili na pondelňajšom zastupiteľstve vstup do projektu CykloPSK - infraštruktúra pre mobilitu a turizmus.
Autor TASR
Prešov 8. decembra (TASR) - Pre cyklistov v Prešovskom kraji by mala vzniknúť nová cykloinfraštuktúra. Vo vybraných lokalitách plánuje krajská samospráva vybudovať cykloprístrešky, stojany pre bicykle i oddychovú zónu s informačnými panelmi. Krajskí poslanci schválili na pondelňajšom zastupiteľstve vstup do projektu CykloPSK - infraštruktúra pre mobilitu a turizmus. Realizovať by sa mal v rámci výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu. Nenávratný finančný príspevok predstavuje viac ako 413.000 eur, pričom kraj by sa na projekte mal spolupodieľať sumou vyše 41.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Cieľom projektu je rozšírenie infraštruktúry pre udržateľnú a ekologickú formu cestovného ruchu - cykloturizmus a mestský turizmus - prostredníctvom umiestnenia cykloprístreškov i cyklostojanov v regiónoch PSK a vytvorenia oddychovej a vzdelávacej zóny v Prešove.
„Cykloprístrešky by mali byť osadené vo vybraných lokalitách s preukázaným turistickým potenciálom a návštevnosťou. Konkrétne pribudnú v Štrbe, na Mariánskej hore, na úseku Levočské vrchy - Kúty, v Litmanovej, Kolačkove, Kružlove, Záborskom a v Dulovej Vsi na cyklotrase smerom na Sigord. Projekčne sú už pripravené v katalógu prvkov drobnej architektúry a ostatnej výbavy vypracovanej Správou a údržbou ciest (SÚC) PSK,“ doplnila Jeleňová.
Okrem toho kraj plánuje osadiť cyklostojany pri 16 vybraných školách a jednej kultúrnej inštitúcii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každý cyklostojan bude mať pritom kapacitu desať bicyklov.
Stojany na bicykle pribudnú pri Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove, Strednej odbornej škole (SOŠ) ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove, Obchodnej akadémii v Humennom, Strednej športovej škole v Poprade i pri Gymnáziu Konštantínovej v Prešove. Z nových stojanov sa budú tešiť aj žiaci SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, Strednej priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej v Prešove, SPŠ strojníckej v Prešove, gymnáziách v Lipanoch a Snine, ale aj SPŠ v Snine.
Ďalšie stojany chce kraj umiestniť pri Gymnáziu T. Vansovej v Starej Ľubovni, Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku, SOŠ polytechnickej a služieb arm. Gen. L. Svobodu vo Svidníku, Gymnáziu C. Daxnera vo Vranove nad Topľou i Spojenej škole Duchnovičova 524 v Medzilaborciach. Jeden cyklostojan sa ujde aj návštevníkom Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
V rámci rozvoja mestského turizmu navyše v parku pri SPŠ strojníckej v Prešove plánujú vybudovať oddychovú zónu s lavičkami, stolmi a informačnými panelmi, ktoré budú zamerané na históriu prešovských ulíc, významné osobnosti a architektúru mesta. Zámerom je spojiť oddych a vzdelávanie formou interaktívneho a vizuálne atraktívneho priestoru, ktorý podporí lokálny turizmus, zlepší orientáciu návštevníkov a zvýši povedomie o kultúrnom dedičstve mesta.
