Prešovský kraj plánuje podporiť pojazdné predajne potravín

Prešov 28. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje riešiť takzvané potravinové púšte na svojom území. Eviduje ich v 121 obciach, najčastejšie v prihraničných regiónoch s výrazným zastúpením obyvateľov nad 65 rokov. Prostredníctvom novej výzvy chce v týchto obciach bez kamennej a pojazdnej predajne formou dotácie podporiť spustenie služby ambulantného predaja potravín. Stať by sa tak mohlo už v januári 2025 po schválení výzvy krajským parlamentom. Témou sa zaoberali na júnovom zastupiteľstve krajskí poslanci. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, vo veci podpory pojazdných predajní zrealizoval kraj od januára do mája tohto roku dotazníkový prieskum, v ktorom oslovil 511 obcí do 1000 obyvateľov s otázkou potravinovej dostupnosti, a zaznamenal v ňom 100-percentnú návratnosť.



"Z výsledkov vyplynulo, že v 121 obciach nie je k dispozícii kamenná alebo pojazdná predajňa potravín. Ide pritom o 25.000 obyvateľov bez prístupu k potravinám, ktorí sú odkázaní na ich zásobovanie prostredníctvom príbuzných a v niektorých prípadoch aj starostov obcí. Celkovo deklarovalo záujem o pojazdnú predajňu až 182 obcí vrátane tých, ktoré už kamennú predajňu majú alebo do nich jazdí ambulantná, ale v ponuke nemá všetok základný sortiment. Problémy s obmedzenou dostupnosťou má pritom takmer 53.000 obyvateľov," uviedla Jeleňová.



Na základe zistení PSK plánuje iniciovať spustenie samostatnej grantovej schémy za účelom krytia nákladov obce spojených s poskytovaním služby ambulantného predaja. Malo by ísť o výzvu pre obce od jedného do 1000 obyvateľov, a to v rámci dotačnej schémy, ktorú každoročne vyhlasuje na prelome roka. Poskytnutá dotácia by bola vo výške maximálne 500 eur ročne a miestnym samosprávam by umožnila prevádzkovanie pojazdnej predajne s dostupnosťou potravín minimálne dvakrát do týždňa.



Obce, ktoré by boli vo výzve úspešné, by si pojazdnú predajňu zazmluvnili za podmienok, aby im poskytovala službu v rozsahu 100 dní v období od 1. januára 2025 do 30. novembra 2025, a to na jednom vopred určenom mieste v intraviláne obcí, kde by zotrvala minimálne 15 minút. Krajská dotácia by následne fungovala formou refundácie nákladov vzniknutých voči poskytovateľovi tejto služby.



Podmienky i vyhlásenie výzvy na podporu pojazdných potravín by mali byť predmetom zasadnutia Zastupiteľstva PSK koncom aktuálneho roka 2024.