Prešovský kraj plánuje výstavbu cyklochodníka do S. Smokovca
Mesto Poprad aktuálne rozbieha aj výstavbu cyklotrasy v mestskej časti Matejovce - od diaľnice po čistiareň odpadových vôd.
Autor TASR
Poprad 9. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje výstavbu cyklochodníka medzi Popradom a Starým Smokovcom. Podpredseda kraja Štefan Bieľak informoval, že krajská samospráva prevzala iniciatívu prípravy a následne aj budúcej výstavby. Trasa je súčasťou väčšieho investičného zámeru PSK prepojiť cyklotrasou dva národné parky - Tatranský národný park (TANAP) a Slovenský raj.
V súčasnosti je už hotová technická štúdia cyklotrasy medzi Popradom, Gánovcami, Spišským Štiavnikom a v smere na Hrabušice, ktorú dal taktiež vypracovať PSK. Oba chodníky sú pritom súčasťou kostrovej siete cyklotrás PSK. „Už od konca minulého roka sa začalo pracovať na hľadaní optimálneho cyklistického prepojenia medzi Popradom a Starým Smokovcom - teda medzi tatranskou ‚cyklomagistrálou‘ - cestou Slobody a cyklotrasou Cesta okolo Tatier v popradskej mestskej časti Matejovce,“ vysvetlil Bieľak. V tejto súvislosti sa nedávno konalo aj pracovné stretnutie za účasti PSK, Správy a údržby ciest (SÚC) PSK, spoločnosti Dopravoprojekt Prešov, Správy TANAP-u a ďalších dotknutých samospráv.
Mesto Poprad aktuálne rozbieha aj výstavbu cyklotrasy v mestskej časti Matejovce - od diaľnice po čistiareň odpadových vôd. Vďaka tejto aktivite je už naprojektovaná aj cyklotrasa z Matejoviec po hranicou katastra s obcou Veľký Slavkov. „Pripravovaná štúdia má teda riešiť napojenie práve od Matejoviec cez kataster Veľkého Slavkova do Dolného Smokovca a odtiaľ do Starého Smokovca, s možnosťou budúceho napojenia na Novú Lesnú a Mlynicu,“ dodal Bieľak s tým, že na prvotné projekčné práce kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu 50.000 eur. Zabezpečuje ich SÚC PSK v koordinácii s podpredsedom kraja a odborom dopravy Úradu PSK. Vypracovanie technickej štúdie zabezpečuje projekčná spoločnosť.
„Uvedený cyklochodník má spĺňať najmä dopravný charakter popri turistickom význame a tomu bude zodpovedať aj samotné trasovanie, pre ktoré je rovnako kľúčové aj vlastníctvo k pozemkom, ako aj morfológia daného územia. Aktuálne sú navrhované tri variantné riešenia, o ktorých sa bude ešte diskutovať,“ ozrejmil Bieľak. Prevzatie celého zámeru pod PSK je podľa neho predpokladom budúcej realizácie, najmä zabezpečenie financovania, vrátane vysporiadania pozemkov a vybavenia potrebných povolení. Uvedený model riešenia však znamená, že aj budúcu prevádzku a údržbu tohto cyklochodníka bude zabezpečovať na svoje náklady jej vlastník, teda SÚC PSK.
