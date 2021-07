V Prešovskom kraji sa cez víkendu zaočkujete aj bez termínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prešov 15. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) počas nadchádzajúceho víkendu spúšťa očkovanie aj bez registrácie, teda na počkanie. Dostupné bude už najbližšiu nedeľu (18. 7.) v krajských veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) v Poprade a v Humennom. V ten istý deň PSK v obchodnom centre (OC) na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove zabezpečí podanie vakcíny Janssen pre nezaregistrovaných záujemcov starších ako 16 rokov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.Ako povedala, kraj pre ľudí, ktorí nebudú zaregistrovaní, predbežne vyčlenil približne 20 percent dávok vakcín z dennej alokácie každého centra.Očkovací tím, ktorý bude v OC, je pripravený v čase od 10.00 h do 18.00 h zaočkovať až 300 ľudí jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Očkovanie v OC kraj plánuje zrealizovať aj v nedeľu 25. júla v rovnakom čase.Kraj zároveň reaguje aj na množiace sa dopyty zaočkovaných v súvislosti s chybovosťou dát, ktorá bráni získaniu digitálnych COVID preukazov.povedal predseda PSK Milan Majerský.Kraj bude najbližší turnus vakcinovať v štyroch svojich VOC. Fungovať budú v Prešove, Poprade, Humennom a v Bardejove a očkovacie tímy v nich sú pripravené zaočkovať 4300 záujemcov.Centrum v Prešove bude otvorené len v sobotu, popradské centrum iba v nedeľu, humenské počas celého víkendu a VOC v Bardejove bude prístupné v nedeľu.doplnila Heilová.Počas najbližšieho očkovacieho turnusu by mala výjazdová očkovacia služba PSK podať viac ako 400 vakcín. Celkovo od svojho spustenia 8. mája podala už takmer 14.000 vakcín. Ďalších viac ako 163.000 vakcín bolo od konca februára do začiatku júla aplikovaných vo VOC.