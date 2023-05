Prešovský kraj pociťuje nedostatok lekárov,varuje pred možným kolapsom

Prešov 26. mája (TASR) - V horizonte dvoch rokov hrozí, že približne polovica ambulancií primárneho kontaktu v Prešovskom kraji nebude schopná ďalšej prevádzky pre nedostatok lekárov. Dôvodom je ich odchod do dôchodku. Vyplýva to z analýzy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) týkajúcej sa veku lekárov primárneho kontaktu. Pre TASR to uviedla Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Nedostatok lekárov pociťujeme vo všetkých špecializačných odboroch, hlavne však v odboroch všeobecné lekárstvo, pediatria, psychiatria, kardiológia, neurológia a pneumológia (pľúcne) a reumatológia," priblížila Lehotská.



Ako ďalej povedala, PSK na túto situáciu opakovane upozorňuje príslušné orgány štátnej moci a zároveň apeluje na prijatie účinných opatrení na riešenie alarmujúcej situácie a hroziaceho kolapsu v poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti.



Do ambulantného sektora by potrebovali dostať ďalších minimálne 20 percent lekárov. Momentálne im, čo sa týka všeobecných lekárov pre dospelých, chýba v kraji 30 lekárov. Kraj to rieši prerozdeľovaním pacientov medzi zostávajúcich poskytovateľov, čo je podľa neho z dlhodobého hľadiska neudržateľný stav.



"Vyvíjame viaceré aktivity, aby sa nám podarilo udržať lekárov na našom území. Intenzívne s nimi komunikujeme, pomáhame so zaradením do atestačnej prípravy, spolupracujeme s nemocnicami, lekárskymi fakultami na vytvorení čo najlepších podmienok a zvyšovaní atraktivity pre toto povolanie," skonštatovala Lehotská.



"Tohto roku PSK prvýkrát vyhlásil dotačnú výzvu v rámci grantového programu aj pre začínajúcich lekárov, ktorí takto môžu získať zo zdrojov krajskej samosprávy príspevok na ambulanciu až do výšky 5000 eur," dodala Lehotská s tým, že v súčasnosti je už podávanie žiadostí ukončené a prebieha proces finalizácie.



Ministerstvo zdravotníctva vo svojej reakcii pre TASR uviedlo, že spustilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR výzvu, ktorá je určená na podporu ambulancií všeobecného lekárstva v nedostatkových oblastiach. "Je na ňu vyčlenených viac ako 10 miliónov eur. V rámci tejto výzvy môžu nové alebo už existujúce ambulancie získať 50- až 60.000 eur v závislosti od okresu a obce. Je to jeden zo spôsobov, ako sa rezort snaží podporiť nové ambulancie v miestach, kde sú potrebné," uviedli z komunikačného odboru ministerstva.



Rezort zároveň pripravil v rámci Katalógu výkonov nový zoznam zdravotných výkonov pre ambulantný sektor. Finalizuje tiež memorandum o spolupráci medzi ministerstvom, zdravotnými poisťovňami a Slovenskou lekárskou komorou (SLK) i Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL), ktorá sa má týkať aj naceňovania jednotlivých zdravotných výkonov.



"Zároveň dlhodobo pracujeme na Národnej stratégii riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2030, vďaka ktorej chceme znížiť migráciu pracovnej sily, zvýšiť mzdy či zlepšiť pracovné podmienky," dodali z ministerstva.