Prešovský kraj podpísal v Snine memorandum o podpore zdravia

Na archívnej snímke zasnežená príroda v prírodnej rezervácii Udava v Národnom parku Poloniny v obci Osadné, okres Snina. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Konferencia sa venovala narastajúcim civilizačným ochoreniam, stresu, syndrómu vyhorenia a možnostiam prevencie a podpory duševného zdravia.

Snina 17. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zorganizoval v utorok v Snine odbornú konferenciu Príroda pre zdravie. Súčasťou podujatia bol podpis memoranda medzi PSK, Národným parkom Poloniny a Asociáciou lesného kúpeľa a lesnej terapie. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, dokumentom plánujú odštartovať novú pracovnú platformu a pilotné programy.

Konferencia sa venovala narastajúcim civilizačným ochoreniam, stresu, syndrómu vyhorenia a možnostiam prevencie a podpory duševného zdravia. Predstavila prístupy, ako môže región využiť svoje kompetencie v zdravotníctve, kúpeľníctve či ochrane prírody na podporu zdravia obyvateľov.

V diskusných paneloch vystúpili zástupcovia nemocníc, kúpeľov, odborných asociácií, európskeho kúpeľného sektora, Národného parku Poloniny aj samosprávy. Témou bola aj otázka, prečo Poloniny dnes nemajú štatút klimatických kúpeľov a aké kroky by mohli viesť k jeho obnoveniu. Diskusia spojila zdravotný, odborný a environmentálny pohľad.

Konferencia sa konala v rámci projektu Greenhealth programu Interreg Europe. Na diskusiách sa zúčastnili aj experti zo Slovenska, Poľska a Španielska, ktorí predstavili skúsenosti s využívaním prírody a lesných terapií v zdravotníctve a regionálnom rozvoji.
