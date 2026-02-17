< sekcia Regióny
Prešovský kraj podpísal v Snine memorandum o podpore zdravia
Konferencia sa venovala narastajúcim civilizačným ochoreniam, stresu, syndrómu vyhorenia a možnostiam prevencie a podpory duševného zdravia.
Autor TASR
Snina 17. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zorganizoval v utorok v Snine odbornú konferenciu Príroda pre zdravie. Súčasťou podujatia bol podpis memoranda medzi PSK, Národným parkom Poloniny a Asociáciou lesného kúpeľa a lesnej terapie. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, dokumentom plánujú odštartovať novú pracovnú platformu a pilotné programy.
Konferencia sa venovala narastajúcim civilizačným ochoreniam, stresu, syndrómu vyhorenia a možnostiam prevencie a podpory duševného zdravia. Predstavila prístupy, ako môže región využiť svoje kompetencie v zdravotníctve, kúpeľníctve či ochrane prírody na podporu zdravia obyvateľov.
V diskusných paneloch vystúpili zástupcovia nemocníc, kúpeľov, odborných asociácií, európskeho kúpeľného sektora, Národného parku Poloniny aj samosprávy. Témou bola aj otázka, prečo Poloniny dnes nemajú štatút klimatických kúpeľov a aké kroky by mohli viesť k jeho obnoveniu. Diskusia spojila zdravotný, odborný a environmentálny pohľad.
Konferencia sa konala v rámci projektu Greenhealth programu Interreg Europe. Na diskusiách sa zúčastnili aj experti zo Slovenska, Poľska a Španielska, ktorí predstavili skúsenosti s využívaním prírody a lesných terapií v zdravotníctve a regionálnom rozvoji.
