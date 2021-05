Prešovský kraj podporil malé projekty na stredných školách v kraji

Prešov 7. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) realizuje v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja (RMPK) grantový program #zlepšimeto. V rámci neho dostalo zelenú 11 zaujímavých projektov žiackych školských rád z krajských stredných škôl, medzi ktoré sa prerozdelilo 4877 eur. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Celková alokácia grantového programu #zlepšimeto predstavovala na tento rok sumu 5000 eur, pričom výzva podporila jednotlivé projekty v maximálnej sume 500 eur za jeden projekt.



"Program sa zameral na skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách v Prešovskom kraji, a to prostredníctvom angažovaných žiackych školských rád. Jeho tohtoročnými témami boli zlepšenie prostredia žiakov v škole, posilnenie demokracie v škole, dobrovoľnícke aktivity v škole i mimo nej a zapájanie žiakov do života strednej školy," uviedla Ondriová.



Napokon v programe uspelo 11 projektových zámerov, z toho osem zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. "Vďaka nim pribudne na stredných školách v Prešovskom kraji osem nových oddychových zón, vznikne jeden nový vzdelávací portál, zorganizuje sa celoškolský teambuilding a športový deň," doplnila Ondriová.



Termín realizácie projektov je máj až november tohto roka, pričom pozitívne ovplyvnia 3253 stredoškolákov a prinesú so sebou 46 aktivít a sprievodných podujatí.



RMPK tvorí sieť 15 mládežníckych organizácií, mestských mládežníckych parlamentov, žiackych školských rád a neformálnych mládežníckych skupín pôsobiacich na území kraja. Doposiaľ v oblasti problematiky žiackych školských rád zorganizovala približne 261 školení a vzdelávacích tréningov zameraných na rozvoj mäkkých zručností, ktoré absolvovalo viac ako 4026 žiakov. Vytvorila databázy žiackych školských rád stredných škôl v rámci kraja a ich sieťovanie a tiež zriadila a koordinuje Stredoškolský parlament PSK.