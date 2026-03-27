Prešovský kraj podporil študentské projekty, pribudnú aj relax zóny
Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická z Bardejova uspela s projektom Zelená zóna oddychu, ktorého výstupom má byť úprava vonkajšieho priestoru školy na miesto relaxu a trávenia voľného času.
Autor TASR
Prešov 27. marca (TASR) - Školy v Prešovskom samosprávnom kraji zatraktívnia svoje prostredie vďaka siedmemu ročníku grantovej výzvy #zlepšimeto. Žiaci prostredníctvom školských parlamentov vytvoria oddychové a „reštart“ zóny, zelené miesta na relax, ale aj zorganizujú spoločné aktivity na posilnenie vzťahov, napríklad pikniky či kiná pod holým nebom. Program administruje Rada partnerstva Prešovského kraja a financuje ho Prešovský samosprávny kraj (PSK). V tomto roku podporí realizáciu 13 projektov v celkovej výške 7500 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Svoje projekty vďaka grantu do konca októbra zrealizuje 13 stredných škôl z Bardejova, Horného Smokovca, Humenného, Levoče, Popradu, Prešova, Spišskej Starej Vsi, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka.
Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická z Bardejova uspela s projektom Zelená zóna oddychu, ktorého výstupom má byť úprava vonkajšieho priestoru školy na miesto relaxu a trávenia voľného času.
Tatranský recept na nový začiatok je názov úspešného projektu žiakov SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorý cieli na dobrovoľníctvo, presnejšie na podporu mladých ľudí z Domu na polceste vo Veľkom Slavkove. Prostredníctvom jednoduchých kuchárskych, cukrárskych a gastronomických zručností, do ktorých ich zasvätia, sa im pokúsia pomôcť zvládnuť každodenný život.
Jedným z podporených projektov je Trieda bez stien školského parlamentu SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči. Konkrétne je zameraný na vytvorenie funkčného vonkajšieho priestoru vybaveného stolmi a stoličkami, ktoré umožní realizovať vyučovanie, rozvojové, vzdelávacie aj oddychové aktivity žiakov v exteriéri. Uskutočňovať sa tu však budú aj rokovania školského parlamentu, napríklad raňajky, spoločné diskusie či Deň grafiky.
Súkromné konzervatórium v Prešove si vďaka grantu vytvorí školský Relax point - doslova odDychovka na konzerve. Vznikne na školskej chodbe a zariadi sa gaučami, stolíkom a dekoráciami, ako napríklad kvetináčmi a vankúšmi. Následne tu žiaci pripravia podnetné stretnutia, medzi inými (ne)vážne rozhovory s vedením školy, besedu so psychologičkou a osvetové aktivity.
Spojená škola vo Svidníku uspela v grantovej výzve #zlepšimeto s projektom Mosty medzi nami - sme jedna komunita. Zacielia s ním na úspešnú integráciu dvoch odlišných študentských komunít, presnejšie gymnázia a obchodnej akadémie do jedného synergického celku. Pripravia spoločné komunitné dni, kde sa nebudú učiť, ale spoznávať cez zážitkové aktivity, absolvujú logické výzvy, budú sa navzájom inšpirovať a zdieľať svoje úspechy.
Za šesť ročníkov fungovania grantového programu #zlepšimeto, ktoré spravuje Rada mládeže Prešovského kraja v súlade s Memorandom o spolupráci s PSK, bolo podporených už 64 stredoškolských projektov a aktivít za takmer 28.000 eur.
Svoje projekty vďaka grantu do konca októbra zrealizuje 13 stredných škôl z Bardejova, Horného Smokovca, Humenného, Levoče, Popradu, Prešova, Spišskej Starej Vsi, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka.
Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická z Bardejova uspela s projektom Zelená zóna oddychu, ktorého výstupom má byť úprava vonkajšieho priestoru školy na miesto relaxu a trávenia voľného času.
Tatranský recept na nový začiatok je názov úspešného projektu žiakov SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorý cieli na dobrovoľníctvo, presnejšie na podporu mladých ľudí z Domu na polceste vo Veľkom Slavkove. Prostredníctvom jednoduchých kuchárskych, cukrárskych a gastronomických zručností, do ktorých ich zasvätia, sa im pokúsia pomôcť zvládnuť každodenný život.
Jedným z podporených projektov je Trieda bez stien školského parlamentu SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči. Konkrétne je zameraný na vytvorenie funkčného vonkajšieho priestoru vybaveného stolmi a stoličkami, ktoré umožní realizovať vyučovanie, rozvojové, vzdelávacie aj oddychové aktivity žiakov v exteriéri. Uskutočňovať sa tu však budú aj rokovania školského parlamentu, napríklad raňajky, spoločné diskusie či Deň grafiky.
Súkromné konzervatórium v Prešove si vďaka grantu vytvorí školský Relax point - doslova odDychovka na konzerve. Vznikne na školskej chodbe a zariadi sa gaučami, stolíkom a dekoráciami, ako napríklad kvetináčmi a vankúšmi. Následne tu žiaci pripravia podnetné stretnutia, medzi inými (ne)vážne rozhovory s vedením školy, besedu so psychologičkou a osvetové aktivity.
Spojená škola vo Svidníku uspela v grantovej výzve #zlepšimeto s projektom Mosty medzi nami - sme jedna komunita. Zacielia s ním na úspešnú integráciu dvoch odlišných študentských komunít, presnejšie gymnázia a obchodnej akadémie do jedného synergického celku. Pripravia spoločné komunitné dni, kde sa nebudú učiť, ale spoznávať cez zážitkové aktivity, absolvujú logické výzvy, budú sa navzájom inšpirovať a zdieľať svoje úspechy.
Za šesť ročníkov fungovania grantového programu #zlepšimeto, ktoré spravuje Rada mládeže Prešovského kraja v súlade s Memorandom o spolupráci s PSK, bolo podporených už 64 stredoškolských projektov a aktivít za takmer 28.000 eur.