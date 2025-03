Prešovský kraj podporil subjekty sociálnej opatery sumou 84.000 eur

Prešov 18. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) nedávno podporil v rámci svojho územia osem vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Konkrétne ide o samosprávu, občianske združenia a neziskové organizácie, ktorých činnosť je zameraná na riešenie krízových situácií ľudí a pomoc v ťažkom životnom období. PSK každej z týchto inštitúcií poskytne finančný príspevok na jedno pracovné miesto vo výške 10.500 eur, pričom celkovo im prerozdelí 84.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



PSK podporil finančným príspevkom 21.000 eur odborných zamestnancov mesta Prešov, a to v rámci ich činností, ktorými sa sústredia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a podporu rodičovských práv a povinností i upevňovanie vzťahov v rodinách. Opatrenia budú vykonávané terénnou formou a určené sú obyvateľom krajského mesta.



"Občianskemu združeniu IPčko Bratislava bol zo strany PSK odobrený príspevok 10.500 eur na jedno pracovné miesto. Činnosť subjektu sa konkrétne zameriava na deti a mladých do 30 rokov, ktorí sa ocitli v krízových situáciách a zápasia so šikanou, duševnými ťažkosťami či zdravotným znevýhodnením. Cieľovou skupinou združenia v sociálnej kuratele sú aj rodičia týchto detí. Opatrenia poskytuje mladým ľuďom anonymne a dostupnú psychologickú a sociálnu pomoc v neformálnom prostredí," uviedla Jeleňová.



V prípade ďalšieho podporeného subjektu, ktorým je nezisková organizácia Trojlístok Prešov, ide o schválenie finančných príspevkov pre troch jej odborníkov, a to v celkovej výške 31.500 eur. "Trojlístok sa zameriava na prácu so závislými osobami, ako aj na predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť závislým a ich rodinám. V rámci svojich aktivít tiež realizuje sociálnu prevenciu formou prednášok i besied na školách. Spolupracuje s úradom práce, reedukačným centrom či centrom pre deti a rodinu. Opatrenia vykonáva ambulantne a terénne na celom území kraja," priblížila hovorkyňa kraja.



"Finančný príspevok vo výške 21.000 eur poskytne PSK i na dve pracovné miesta vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí v rámci neziskovej organizácie Človek v ohrození. Subjekt podporuje vytváranie podmienok na vzdelávacie a voľnočasové aktivity a sústredí sa tiež na znižovanie miery sociálneho vylúčenia detí, mládeže a rodín. Poskytuje pomoc pri ich začleňovaní do spoločnosti, ako aj ľuďom v náročných životných situáciách. Subjekt opatrenia realizuje ambulantnou formou v komunitných centrách a terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí klientov," dodala Jeleňová.