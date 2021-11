Prešovský kraj pokračuje vo vakcinácii v obchodných centrách

Prešov 3. novembra (TASR) - Mobilné jednotky Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyrazili v stredu s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 do Komunitného centra Roma v Prešove. Vo štvrtok (4. 11.) ju podajú aj záujemcom v Medzilaborciach. Kraj zároveň nadchádzajúci víkend (6. - 7. 11.) pokračuje v očkovaní v troch obchodných centrách (OC) v Prešove, Poprade a Humennom. Zrealizuje tiež preočkovanie treťou dávkou vakcíny v prešovskom očkovacom centre na Volgogradskej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V OC na Ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove sa bude očkovať v piatok (5. 11.) a v nedeľu, v OC na Dlhých Honoch v Poprade v nedeľu a v OC na ulici Štefánikovej v Humennom budú vakcínu podávať v sobotu. Očkovacie tímy PSK v nich budú v čase od 10.00 h do 17.00 h očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen. Kraj má pre všetky očkovacie dni v obchodných centrách zakontrahovaných spolu 1200 vakcín Janssen.



"Kraj v sobotu otvára aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Strednej odbornej škole technickej na Volgogradskej ulici v Prešove, a to pre podanie tretej dávky vakcíny proti COVID-19. Určená je pre obyvateľov s oslabenou imunitou a všetkých nad 55 rokov, ktorí sú pol roka od podania druhej dávky očkovacej látky. Tieto skupiny boli o možnosti preočkovania informovaní iniciačnou SMS s prideleným PIN kódom z Národného centra zdravotníckych informácií. Následne sa majú na preočkovanie registrovať cez štátnu čakáreň vakcinacia.nczisk.sk, kde im bude pridelený presný termín v nimi vybranom okrese," vysvetlila Jeleňová.



Tretiu dávku vakcíny dostanú v Prešove aj neregistrovaní záujemcovia, a to na základe potvrdenia stanovenej diagnózy od svojho lekára, či po predložení dokladu o dosiahnutom veku. Registrovaní záujemcovia však budú pred obyvateľmi bez registrácie uprednostnení. Kraj má na preočkovanie v očkovacom centre v Prešove zakontrahovaných 700 vakcín Pfizer/BioNTech.



"PSK je pripravený otvoriť pre podanie tretej dávky proticovidovej vakcíny aj ďalšie svoje veľkokapacitné centrá, a to v Poprade a Humennom. Ich prevádzka je nateraz pozastavená pre nedostatočný záujem o preočkovanie zo strany obyvateľstva. V súčasnosti na podávanie tretích dávok kapacitne postačujú nemocnice či polikliniky," dodala Jeleňová.