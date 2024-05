Prešovský kraj pomáha podnikavým stredoškolákom

Prešov 11. mája (TASR) - Prvý stredoškolský inkubátor nápadov je realitou aj v Prešovskom kraji. Mladých ľudí má motivovať k podnikavosti a rozbehnutiu či vylepšeniu vlastných projektov a startupov. Do regiónu ho priniesla nezisková organizácia Dasato v spolupráci s jednou zo slovenských bánk a participuje na ňom i Prešovský samosprávny kraj (PSK). Nedávno hostil kreatívnych stredoškolákov z regiónu na takzvanom ideathone, ktorý identifikoval mladé podnikateľské talenty a priblížil fungovanie inkubátora Dasato Idea Lab. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Do inkubátora kraj vstupuje v pozícii mentora a lektora. Jeho súčasťou je niekoľko aktivít a mal by trvať približne osem mesiacov. Inkubátor prinesie aj workshopy o podnikaní a rozvoji startupu, ale i o obchodných modeloch, marketingu, brandingu či inováciách, pričom ich cieľom má byť identifikácia minimálne 15 atraktívnych projektov. Tie môžu študenti stredných škôl prihlasovať do Dasato Idea Lab do konca júla.



Počas septembra až novembra sú naplánované ďalšie workshopy a dolaďovanie projektov. V decembri inkubátor vyvrcholí vyhodnotením a prezentáciou nápadov pred partnermi, investormi, odborníkmi a verejnosťou, ktorá v Bratislave spozná víťazné projekty.



Šancu uspieť v inkubátore, získať informácie, ako rozbehnúť podnikanie a vylepšiť svoj nápad a zároveň šancu získať atraktívne finančné i nefinančné ceny majú tiež stredné školy z Prešovského kraja, ktoré môžu na webstránke www.dasatoacademy.sk prihlásiť svoj projekt.



PSK participáciou na Dasato Idea Lab napĺňa podľa Jeleňovej Stratégiu Prešovského kraja pre mládež na roky 2023 - 2028. Samotné občianske združenie sa projektom inkubátora v Prešovskom kraji zaradilo do Regionálnej akčnej skupiny PSK, ktorej súčasťou sú rôzne organizácie a združenia, ktoré sa spolupodieľajú na aktivitách zmienenej stratégie.