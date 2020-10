Prešovský kraj ponúkne pri testovaní priestor na uskladnenie materiálu

Zborov 25. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) je pripravený v rámci ďalších kôl plošného testovania na ochorenie COVID-19 pomôcť s distribúciou, rozvozom, ako aj uskladnením materiálu vo svojich priestoroch. Po nedeľňajšej návšteve odberného miesta v obci Zborov to povedal predseda PSK Milan Majerský.



"Je to jedna z najväčších obcí, kde žijú aj občania z marginalizovaných skupín. Som rád, že bola celá situácia zvládnutá. Dnes je približne 50 percent obyvateľov otestovaných. Samozrejme, ľudia ešte prichádzajú aj teraz podvečer," povedal pre TASR Majerský.



V prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19 kraj riešil podľa jeho slov predovšetkým repatriantov.



"Zo všetkých krajov sme ich mali najviac, takmer 1000. Teraz sa snažíme pripraviť karanténne centrá najmä pre zdravotníckych pracovníkov – lekárov, zdravotné sestry, sanitárov a tak ďalej. Na to budú slúžiť naše internáty. Už teraz sa komunikuje o tom, akým spôsobom budú distribuované či už testy alebo ochranné pomôcky pre tých, ktorí budú mať na starosti samotné testovanie v mestách a obciach. Sme ochotní pomôcť s ich distribúciou, rozvozom a uskladnením v priestoroch PSK," povedal Majerský s tým, že akákoľvek požiadavka na súčinnosť príde v rámci niektorého z ministerstiev, sú pripravení pomôcť.