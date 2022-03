Prešovský kraj posilnil autobusové spoje z Uble do Košíc

Prešov 4. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaviedol v piatok ďalšie posilové autobusové spojenia z Uble do Košíc. Takáto taktová doprava bude na zmienenej trase vedená aj nasledujúce dni. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Kraj zavedením ďalších posilových spojov Ubľa – Košice o 10.45 h a 14.45 h reaguje na vlnu prichádzajúcich utečencov na ukrajinsko-slovenskej hranici a na potrebu ich ďalšieho premiestňovania. Aktuálne zavedené posilové spoje v autobusovej prímestskej doprave na zmienenej trase sú súčasťou služieb zmluvného dopravcu PSK SAD Humenné. Vedené budú aj nasledujúce dni, minimálne do utorka (8. 3.), keď majú znovu zasadať krízové orgány štátu," uviedla Jeleňová.



Podľa jej slov sú to spoje nad rámec cestovných poriadkov. Cestovné poriadky pre pravidelných cestujúcich nie sú obmedzené. V prípade zvýšeného počtu migrantov z Ukrajiny vie kraj tieto posilové spoje ešte zvýšiť.



Od 26. februára do odvolania majú ukrajinskí občania smerujúci na územie Slovenska prepravu v prímestskej autobusovej doprave na území PSK bezplatnú.



PSK v Ubli prepravu migrantov priamo koordinuje cez styčnú osobu, aby bola vybavovaná podľa možnosti čo najrýchlejšie a bola čo najplynulejšia.