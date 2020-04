Prešovský kraj posilnil linky v prímestskej autobusovej doprave

Prešov 1. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) posilnil autobusové spojenia v prímestskej doprave. Vyšiel tak v ústrety požiadavkám občanov i zamestnávateľov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



„Od dnešného dňa vstúpil do platnosti mimoriadny cestovný poriadok, takzvaný mimoriadny režim v prímestskej autobusovej doprave na celom východnom Slovensku. Dohodli sa na tom zástupcovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja v spolupráci so spoločnosťou IDS Východ,“ uviedla Heilová.



Samosprávy pristúpili k tomuto kroku podľa jej slov po výraznom poklese cestujúcich, ktorý spôsobilo najmä prerušenie vyučovania na školách či nariadenie práce z domu pre zamestnancov mnohých firiem v súvislosti s výskytom nového koronavírusu.



"Mimoriadny režim vychádza zo špeciálneho prázdninového režimu, ktorý zaviedol PSK 23. marca. Linky teda premávajú ako v sobotu s pridaním mimoriadnych spojov pre pracujúcich a zabezpečenie základných potrieb obyvateľov. Od dnes majú cestujúci k dispozícii ešte ďalšie posilové spoje, ktoré zabezpečia ich prepravu najmä do práce, k lekárovi či na nákup," doplnila Heilová.



Ako povedala, PSK pridal ďalšie spoje na základe požiadaviek cestujúcich, zamestnávateľov a starostov obcí, ktorí sa v priebehu marca obracali na odbor dopravy Úradu PSK alebo spoločnosť IDS Východ. Občania nájdu aktuálne cestovné poriadky na webových stránkach dopravcov SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty.