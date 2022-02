Prešovský kraj poskytuje bezplatnú prepravu ukrajinských utečencov

Prešov 26. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) od soboty až do odvolania zabezpečí bezplatnú prepravu ukrajinských občanov smerujúcich na Slovensko. Týka sa to všetkých spojov zmluvných dopravcov kraja - SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad, pričom jedinou podmienkou je preukázanie sa ukrajinským štátnym občianstvom. Informoval o tom Úrad PSK.



Kraj bude na dennej báze monitorovať počty cestujúcich v autobusových spojoch na trasách z hraničných priechodov do vnútrozemia Slovenska, aby v prípade potreby okamžite zabezpečil ich adekvátne posilnenie. Nie je tak vylúčené, že z dôvodu posilnenia spojení pre potreby vojnových utečencov dôjde k obmedzeniu niektorých pravidelných spojov pre cestujúcu verejnosť.



"Ochrana ľudských životov je pre nás prvoradou prioritou. Týmto gestom solidarity sa pridávame k výzve ministra dopravy týkajúcej sa okamžitého zabezpečenia bezplatnej prepravy vojnových migrantov. Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia, preto verím, že to s pochopením prijmú aj naši pravidelní cestujúci, ktorých sa krízové opatrenia v prímestskej autobusovej doprave môžu negatívne dotknúť," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V rámci krízových opatrení vo verejnej doprave bude zabezpečená úzka koordinácia medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom vrátane komunikácie so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).