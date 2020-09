Vo Svidníku vznikne karanténne centrum pre študentov z Ukrajiny

Prešov 8. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) je pripravený sprísniť protiepidemiologické režimy vo svojich organizáciách. Dôvodom sú podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej rastúce čísla štatistík infikovaných pacientov na COVID-19 a lokálne ohniská na východe krajiny. Vo Svidníku zriadi karanténne centrum pre študentov z Ukrajiny.



"Situáciu neustále monitorujeme. Máme podchytené stredné školy, prímestskú dopravu, kultúrne organizácie, ostražitejší sme najmä v sociálnej oblasti, kde štatutárom odporúčame reagovať na miestne podmienky. Sme pripravení na druhú vlnu pandémie, veríme, že dostatočne dobre po skúsenostiach, ktoré už máme. Ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať, v niektorých oblastiach sme pripravení režimy ešte sprísňovať," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Kraj sa osobitne venuje aj strednému školstvu, kde je so začiatkom nového školského roka horúcou témou príchod zahraničných študentov z Ukrajiny.



"Rozhodli sme sa zriadiť karanténne stredisko v rámci internátu strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej a služieb vo Svidníku, kde bude režim podobný ako v karanténnych centrách známych počas prvej vlny nového koronavírusu. Do našich stredných škôl sa postupne vracia zhruba 130 študentov spoza východnej hranice, preto musíme byť veľmi opatrní," povedal Majerský.



V uplynulých dňoch sa zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z letných dodávok zo Správy štátnych hmotných rezerv SR distribuovali respirátory FFP2, chirurgické masky, štíty, ochranné okuliare i návleky. Kraj si od štátu vyžiadal 2000 rýchlotestov, ku ktorým tento týždeň pribudlo ďalších 4000 kusov. Tie by sa mali medzi poskytovateľov sociálnych služieb dostať už v najbližších dňoch.



Krízový plán má vytvorený samotný Úrad PSK, kde sa aktuálne kontroluje prístup zamestnancov i návštev do budovy, meria sa teplota, vyžadujú sa rúška pri vstupe do úradu i zvýšená dezinfekcia. V uplynulých týždňoch navyše PSK realizoval sérologické testovanie zamestnancov a inicioval rovnaké testovanie aj u vodičov a ľudí prvého kontaktu v prímestskej autobusovej doprave u zmluvných dopravcov. Výsledky boli negatívne.