Prešovský kraj predlžuje súťaž Zbieraj zelené kilometre do apríla

Prešov 7. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) pristupuje k predlženiu súťaže Zbieraj zelené kilometre, ktorej cieľom je jazdiť prímestskou autobusovou dopravou a platiť za lístok čipovou kartou. Cestujúci môžu súťažiť až do 30. apríla budúceho roku. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Cestujúci, ktorí sa doposiaľ do súťaže nezapojili, tak môžu urobiť kedykoľvek počas nasledujúcich piatich mesiacov. Stačí, ak zaregistrujú svoju dopravnú čipovú kartu prímestskej autobusovej dopravy (PAD) alebo študentskú kartu cez aplikáciu či webstránku ubian.sk. Hlavnou myšlienkou je zbierať takzvané zelené kilometre a šetriť tak životné prostredie," priblížila Heilová.



K predĺženiu súťaže pristúpila samospráva spolu so svojimi zmluvnými dopravcami - SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a BUS Karpaty najmä na základe zrušenia prezenčnej formy vyučovania na stredných a vysokých školách. Taktiež pre zvýšený počet zamestnancov, ktorí pracujú z domu.



"PSK ubezpečuje cestujúcich, že doteraz nazbierané kilometre im neprepadnú, ale presunú sa do ďalšieho roka. Pri cestovaní prímestskou autobusovou dopravou PSK sa im ďalšie zelené kilometre pripočítajú. Kto nazbiera najviac zelených kilometrov u dopravcov PSK, získa ceny. Krajská samospráva chce odmeniť ako študentov, tak aj pracujúcich, ktorí sa do súťaže zapoja," doplnila Heilová.



Cestujúci sa môže zapojiť do súťaže len so svojou dopravnou kartou. Meno v profile totiž musí byť totožné s menom držiteľa karty, v opačnom prípade sa zelené kilometre nezaznamenávajú.



"Následne stačí, aby cestujúci aktívne využíval PAD a platil dopravnou alebo študentskou kartou. Počas každej jazdy autobusom tak bude zbierať zelené kilometre, ktoré sa na základe definovaného koeficientu prepočítavajú na ušetrený oxid uhličitý (CO2)," dodala Heilová.



PSK spustil súťaž ešte 16. septembra v rámci Európskeho týždňa mobility. Jej podmienky sú zverejnené na webstránke PSK.