Prešovský kraj predstavil spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených
Autor TASR
Prešov 25. mája (TASR) - Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v závere uplynulého týždňa. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení i zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Prešovský kraj patrí medzi regióny, ktoré čelia viacerým sociálnym a ekonomickým výzvam. O to viac si uvedomujeme význam kvalitného a dostupného vzdelávania, ktoré dokáže meniť životy ľudí a pomáhať regiónom napredovať. Som rád, že sme mohli našim európskym partnerom ukázať konkrétne riešenia a príklady spolupráce, ktoré fungujú aj v znevýhodnených komunitách,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Program sa sústredil na témy inkluzívneho vzdelávania na úrovni predprimárneho, základného a stredného školstva i na prepojenie odborného vzdelávania s praxou, ako aj duálnym vzdelávaním v regiónoch so zvýšeným rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.
Účastníci sa oboznámili s fungovaním vzdelávacích a komunitných partnerstiev v regióne Spiša, konkrétne v meste Stará Ľubovňa, kde účastníci navštívili základnú školu v miestnej časti Podsadek a stredoškolský kampus - Spojenú školu na Jarmočnej ulici. Súčasťou programu bolo predstavenie fungujúcich modelov inkluzívneho vzdelávania a príkladov dobrej praxe.
„Problémy s vylúčenými komunitami sú podobné všade, aj u nás v Česku, ale čo je dôležité a najviac funguje, je práca rómskych zástupcov priamo v komunite, ktorí vedia pracovať s ostatnými členmi. Je dôležité, aby mladí ľudia mali motiváciu vzdelávať sa, nepodliehať zlým návykom z prostredia, z ktorého pochádzajú a hlavne pracovať. Preto je tak potrebné ukázať cestu a zapájať všetky verejné inštitúcie, občianske združenia a zamestnávateľov,“ uviedol člen Európskeho výboru regiónov a zároveň zastupiteľ mesta Brno pre strategický rozvoj Martin Příborský.
Študijná návšteva nadviazala na skúsenosti PSK z iniciatívy tzv. dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions podporovanej Európskou komisiou a Svetovou bankou, ktorú implementuje PSK ako pilotný región na Slovensku. Cieľom bolo podľa Jeleňovej ukázať, ako môžu partnerstvá medzi školami, samosprávami, tretieho sektora, občianskymi združeniami a zamestnávateľmi prispievať k lepšiemu prepojeniu vzdelávania s potrebami trhu práce aj v regiónoch s vyšším podielom znevýhodnených komunít.
Na Slovensku podľa Atlasu rómskych komunít (2019) žije 127.061 obyvateľov rómskeho pôvodu. Väčšina Rómov žije na východe Slovenska, teda v Prešovskom a Košickom kraji, ale i v Banskobystrickom kraji.
